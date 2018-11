VATRENI SE VRATILI, IZBORNIK DALIĆ PRIZNAO: ‘Imamo taj jedan problem, to do ožujka moramo promijeniti’

‘Sada kreće pravi posao, okrećemo se kvalifikacijama za Euro’

Hrvatska nogometna reprezentacija nedjeljnim 1-2 porazom od Engleske, a posljedično onda i trećim mjestom u svojoj skupini ispala u drugi jakosni razred Lige nacija. Činjenicu da ih više nema među elitom u tom natjecanju kao i osvrt na neke stvari koje se moraju popraviti dao je izbornik reprezentacije Zlatko Kranjčar po povratku u Hrvatsku.

Pogledaj fotogaleriju

DALIĆEVA IZJAVA HIT NA OTOKU: Izbornikovo džentlmensko ‘priznanje’ o kojem upravo bruji Engleska

Prekidi i bekovska pozicija

“Ostaje žal jer smo do 80. minute imali prvo mjesto i Final four, pa izgubili utakmici. Ja sam ponosan jer smo napravili sjajan posao u godinu dana. No sada kreće pravi posao, okrećemo se kvalifikacijama za Euro. Očekujem poraze Njemačke i Poljske da imamo status nositelja u kvalifikacijama. Imamo sjajne temelje u mladim igračima, navijačima. Rezultat je takav kakav je, ispali smo iz Lige nacija”, prenosi Večernji list ono što je kazao Dalić koji je potom i detektirao problem svoje momčadi s kojim će biti nužno pozabaviti se:

“Imamo taj jedan problem s bekovima, pogotovo s Vrsaljkom koji ne može igrati svaka tri dana. To do ožujka moramo promijeniti. Primili smo 12 golova iz prekida u mojoj eri. Protivnici su nam zabili devet golova iz prekida te tri iz jedanaesterca. To moramo mijenjati.”

PORAZ OD ENGLEZA RAZOTKRIO JE DALIĆA I VATRENE: Hrvatska je pročitana knjiga, hitno su potrebne promjene