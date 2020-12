VATRENI ZA NET.HR O DINAMU I PRIČI KOJA SE POJAVILA: ‘To su špekulacije, pa tek sam došao. Radom i trudom sam dosad uvijek uspijevao’

Razgovarali smo Antonijom Mirkom Čolakom (27)

Iza Antonija Mirka Čolaka, hrvatskog nogometaša rođenog u Njemačkoj, godina je za pamćenje. U 2020. je ovaj napadač postao najbolji strijelac HNL-a s 20 golova, zaradio je i Dalićev poziv u reprezentaciju Hrvatske kao i transfer u grčki PAOK u visini od 3 milijuna eura.

PRVI RAZGOVOR ČOVJEKA KOJI JE ZALUDIO GRKE NAKON NAJVAŽNIJE UTAKMICE U POVIJESTI KLUBA: ‘Kad sam to vidio, bez riječi sam ostao’

Neočekivana korona godina

“Bila je to neka neočekivana godina zbog čitave ove situacije s koronom, ali nekako tako i posebna, dobra za mene zbog svega što mi se izdogađalo u njoj, godina u kojoj sam izvukao svoj maksimum. Iskoristio sam vrijeme neigranja zbog korone na najbolji mogući način, radio na sebi, i izvukao najviše”, kazao nam je u uvodu razgovora Antonio Mirko Čolak koji nam se javio iz Soluna.

Također, sredinom prosinca u hrvatskim se medijima pojavila informacija iz Grčke da je Dinamo zainteresiran za dovođenje Čolaka na posudbu. Prema grčkom saznanju priča je navodno vrlo ozbiljna, a grče kolege ističu kako im je izvor bio klupski, dakle, onaj iz PAOK-a.

“To su samo novinarske špekulacije, moj menadžer bi to valjda znao i rekao mi, on to vodi. Znam da su me prije htjeli dovesti. Iskreno, ne bi previše pričao o tome jer sam ja igrač PAOK-a i usredotočen sam samo na igre u crno-bijelom dresu, isto tako sam razmišljao i kad sam bio igrač Rijeke. Ne bi bilo korektno prema klubu da sad komentiram neke špekulacije. Ovdje sam tek nekih tri tri mjeseca, možda koji dan više, nisam praktički ono što se kaže niti stigao u PAOK, a već se priča, piše i govori u medijima i oko medija da odlazim. Potpuno sam fokusiran i koncetriran na PAOK i presretan sam što sam ovdje, jer se radi o jednom od najvećih klubova što se tiče navijačke podrške, organizacije kluba. Imam još puno toga za dokazati i pokazati, dug je još put ispred mene i znam da mogu još puno toga napraviti ovdje”.

Do sada je u grčkom prvenstvu odigrao devet utakmica solunsku momčad i skupio 333 minute, ali tek je tri puta krenuo od prve minute i to na onim početnima protiv Volosa, OFI-ja i AEK-a, a na ostalima je ulazio kao zamjena. Zabio je samo jedan gol i to iz jedanaesterca u zadnjoj minuti protiv Panetolikosa, a uz to upisao je i jednu asistenciju ove sezone.

‘Svaki početak je težak’

U Europskoj ligi je u udarnoj postavi krenuo na čak pet utakmica i skupio 326 minuta, ali je u svakoj zamijenjen. Nije zabio niti jedan gol, a ukupno je ove sezone nastupio u 19 susreta i ukupno s utakmicama u dresu Rijeke (4 u HNL-u i jednoj u kvalifikacijama za Ligu prvaka) skupio 1.015 minuta. Jasno je kako Antonio Mirko Čolak želi više igrati, ali isto tako on je strpljiv i ne radi neku preveliku dramu oko toga. Zna koliko vrijedi, što može…

“Što se tiče kluba i grada Soluna, radi se o velikom klubu i gradu koji ima fanatične navijače, lude u potpunosti ali pozitivne za svoj klub. Dobio sam i dobivam puno poruka, svi mi ovdje pomažu, tu su za mene. Naravno da je početak težak, svaki je početak težak, pa tako i meni nije bio lagan. Sve je nekako brzo išlo, morao sam se brzo navikavati na nove suigrače, a nisam imao nikakve pripreme s momčadi. S vremenom ću biti još i bolji, a samim time će onda i moja statistika biti bolja, a igrat ću i više minuta. Nema pritiska, to sigurno. Nisam bez veze potpisao na 4 godine za PAOK”, objašnjava nam Čolak.

Inače, zanimljiva je i ta priča kako je PAOK zagrizao za ovog 27-godišnjaka. Naime, Vranješ i Miočić gledali su sa sportskim direktorom grčkog kluba utakmicu Rijeke i Istre 1961. u posljednjem kolu prošlog prvenstva, kada je Čolak zabio četiri komada i postao prvi strijelac lige. Šef skauta PAOK-a nije ga imao na radaru, ali priča se zakotrljala do velike želje i naposljetku realizacije transfera. U Čolaku su vidjeli igrača kakvog nemaju u momčadi. Odlaskom u PAOK nastavio je tako tragom Tončija Gabrića, Marina Leovca i Josipa Mišića, koji su dres ovog grčkog velikana oblačili nakon onog Rijeke. Čolak nam je u razgovoru 1. listopada kazao kako su trener i sportski direktor kluba sve napravili da ga dovedu.

‘Tražili su tip igrača poput mene’

“Baš su tražili tip igrača poput mene. Rezultat toga je možda i to što će se graditi igra prema jednoj špici. Dosad nisu mogli tako igrati jer nisu imali taj tip igrača. Nadam se da ću dobiti što veću minutažu. Znam da je sve na meni, da moram raditi, trenirati i zaslužiti povjerenje struke kluba. Golovima će sve doći na svoje”, rekao nam je tada Čolak, a sad jednako tako govori:

“Naravno, znate i sami kakav sam ja igrač, ovisim o centaršutevima, asistencijama, da dođem do svoje situacije, prilike za gol, da zabijam, naravno da kad dođeš u novu sredinu da nije lako, da se na tebe, kao i ja na suigrače, mora navikavati u igri. Treba za to ponekad vremena. Radim na sebi stalno, uvijek sam pozitivan i znam da sam sa svojim radom dosad uvijek uspijevao u životu, tako ću i sad. Trebalo je meni vremena i u Rijeci kad sam stigao, tako je sad i ovdje. Na kraju svi znamo što sam napravio u dresu Rijeke, siguran sam da ću ostaviti trag i u dresu PAOK-a”.

Inače, Antonio Mirko Čolak Božić je proslavio u Njemačkoj, u Frankfurtu sa svojom djevojkom Dianom i njezinom i svojom obitelji, gdje je proveo pet dana, a prije tri je PAOK započeo s treninzima. Već 3. siječnja na rasporedu imaju ligašku utakmicu.

‘Uživamo u Solunu’

“Bilo je lijepo za vrijeme Božića, ali sad slijede nogometne obveze. Što se tiče Soluna, stvarno je predivan i klima je sjajna što meni odgovara. Evo, danas je 29. prosinca a 17 stupnjeva je. Grad na moru, ima svoju ljepotu. Naravno, zbog korone nije živ kao inače, ali vidio sam kako živ zna biti. Nadam se da će ova situacija s koronom brzo proći i da će se sve vratiti u normalu. Djevojka i ja smo našli stan u centru i baš uživamo”, govori nam Čolak koga smo upitali što osobno očekuje u 2021.?

“Da prođe više ta korona da možemo normalno živjeti i trenirati. S nogometne strane, prvo da ostanem zdrav, da zabijem puno golova, da budem od koristi klubu, da pobjeđujemo, budemo uspješni, osvajamo trofeje. Što se tiče privatnog života, da moja obitelj i moja djevojka budu živi i zdravi, isto kao i njezini, da bude sve dobro”.

Nekoliko puta nam je Antonio spomenuo djevojku Dianu, a znamo kako je ona njegova najveća potpora i ljubav. Čuju li se to svadbena zvona?

“Hahaha, sad je korona, naša svadba bi bila velika a sad važe posebne mjere. Moramo čekati da se vratimo normalnom životu”.

Hrvatska reprezentacija? Jeste li zadovoljni tim dijelom svoje karijere?

‘Velika je čast što sam u krugu reprezentativaca’

“Velika je čast što sam u krugu reprezentativaca, naravno da sam zaslužio to svojim igrama, ali isto tako znam da trebam nastaviti s radom. Izbornik Zlatko Dalić me gleda, prati, dosta smo razgovarali. Najljepši trenutak mi je bio debi za reprezentaciju. Svaki Hrvat sanja o tome, a pred menom je sad polugodina kad se moram dokazati da uhvatim taj vlak, čekiram kartu za Euro sljedećeg ljeta. Moram dati sve od sebe, raditi i dokazat se izborniku”.

PAOK? Tu vjerojatno želite konstantu igara. Na čemu još morate raditi kako bi igrali više u klubu?

“Naravno da želim popraviti statistiku, da pomažem još više klubu. Mislim da me bolje razumiju suigrači iz kluba. Znam da mogu i da ću pomoći klubu. Nikad ne odustajem i ne razmišljam o nikakvoj posudbi. Meni je tako bilo u čitavoj karijeri, uvijek u životu, tako će biti i u Solunu”, zaključio je Antonio Mirko Čolak.