VATRENI PREKINULI JEDAN OD NAJDUŽIH CRNIH NIZOVA IKAD U HRVATSKOM SPORTU: ‘Prokletstvo’ je skinuto braničima

Hrvatska je prije Jordana posljednji puta slavila prije 111 dana

U sinoćnjem prijateljskom susretu igranom na riječkom stadionu Rujevica pred 4.800 gledatelja hrvatska nogometna reprezentacija je pobijedila Jordan sa 2-1. Golove za Hrvatsku zabili su stoperi Domagoj Vida (24) i Matej Mitrović (63), dok je strijelac za goste bio Baha Faisal iz slobodnog udarca (73).

Prva pobjeda hrvatske vrste u posljednjih pet susreta

Bila je to prva pobjeda hrvatske vrste u posljednjih pet susreta, ukoliko ne računamo nedavnu utakmicu protiv Bjelovara. Nakon poraza 2-4 od Francuske u finalu SP-a još smo izgubili od Španjolske (0-6), te remizirali protiv Portugala (1-1) i Engleske (0-0). No, ne samo to. Nogometni portal Goal.com javlja jednu zanimljivost vezanu uz Vatrene. Hrvatska je prije Jordana posljednji puta slavila protiv Islanda na SP-u, prije čak 111 dana! Posljednji s takvim učinkom bio je Kranjčar uoči otkaza.

Liga nacija otvorena slabije

Hrvatska je na riječkoj Rujevici tako prekinula jedan od najdužih crnih nizova u hrvatskoj sportskoj povijesti, piše spomenuti portal. Izabranici Zlatka Dalića upisali su pobjedu u 90 minuta poslije 111 dana, posljednji put kockasti su pobjedu u regularnom vremenu upisali u 3. kolu grupne faze Svjetskog prvenstva, još protiv Islanda kojeg smo pobijedili 2-1. U tih nevjerojatnih 111 dana Hrvatska je stigla do svjetskog srebra, na nešto slabiji način otvorila Ligu nacija…

Karlo Bartolec odigrao dobro

Aktualni svjetski doprvaci su 110. reprezentaciju svijeta dočekali bez ponajboljih igrača. Izbornik Zlatko Dalić je nakon utakmice protiv Engleske dao slobodno Luki Modriću, Ivanu Rakitiću i Ivanu Perišiću, a u posljednjem trenutku je ostao i bez Matea Kovačića. Još ranije zbog ozljeda su otpali Marcelo Brozović, Šime Vrsaljko, Lovre Kalinić, Borna Barišić, Karlo Letica i Duje Čop te Ivan Strinić zbog bolesti.

Na vratima je ponovo bio Dominik Livaković, dok su srce obrane činili standardni stoperski par Lovren – Vida. Priliku na boku dobili su Antonio Milić, te branič danskog Nordsjelland Karlo Bartolec kojem je to bio premijerni nastup u dresu ‘Vatrenih‘. Modrića, Rakitića i Kovačića zamijenili su Badelj, Pašalić i Rog, dok su u napadačku trojku činili Kramarić, Rebić i Pjaca. Više o sinoćnjoj utakmici možete pročitati – OVDJE.