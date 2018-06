‘Sine moj, ponavljam se već kao papiga, rekao sam već sto puta. Naša reprezentacija ima sve adute da razveseli naciju’

Hrvatska nogometna reprezentacija otputovala je u ponedjeljak na Svjetsko prvenstvo koje će se od 14. lipnja do 15. srpnja održati u Rusiji. ‘Vatreni’ su otputovali charter letom iz zagrebačke zračne luke Franjo Tuđman u svoju rusku bazu u mjestu Iličevo u Zelenogorsku, 60-ak kilometara od Sankt Peterburga…

SVE O HRVATSKOJ I SVJETSKOM NOGOMETNOM PRVENSTVU MOŽETE PROČITATI – OVDJE.

Nacija ima velika očekivanja od hrvatske nogometne reprezentacije, koja već 20 godina, tamo još od 1998. godine i Francuske kad smo osvojili povijesnu broncu, nije na Mundijalima prošla u drugi krug natjecanja.

Nekako je, stoga, logično da za komentar nazovemo jednog od vinovnika tog uspjeha, duševnog vođu ekipe, kako je to “trener svih trener”, Miroslav Ćiro Blažević svojedobno bio kazao u jednom intervjuu, da nam iznese svoja očekivanja…

“Sine moj, ponavljam se već kao papiga, rekao sam već sto puta. Naša reprezentacija ima sve adute da razveseli naciju. Siguran sam i veliki sam optimista jer stvarno imamo najvitalnije adute, najbolju ekipu, odličnog izbornika, narod je cijeli iza reprezentacije, a to narod osjeti. Siguran sam da će svatko od njih, ne samo dati svoj maksimum, nego i nadmašiti postojeće kapacitete”, kazao nam je Miroslav Ćiro Blažević koji je u nedjelju sudjelovao na izboru Hrvatske udruge Nogometni sindikat (HUNS), koji je birao najbolje nogometaše u Hrvatskoj. Ćiro i izbornik Hrvatske Zlatko Dalić sjedili su zajedno za stolom. Je li Ćiro dao kakav šmekerski savjet izborniku?

“Nisam mu dao jel on to sve zna. Sve što mi je rekao, ja sam samo to amenovao. Puno razmišlja, sav je u tome, sav je u poslu i znate, kad čovjek puno razmišlja, onda iskristalizira prave stvari. Veseli me i to što je Dalić veliki optimista i on će zasigurno iskomunicirati i komunicirati za vrijeme turnira taj optimizam svojoj ekipi i za očekivati je da se napokon radujemo onako kako treba”, završio je Miroslav Ćiro Blažević.

Hrvatska otvara SP utakmicom protiv Nigerije u Kalinjingradu 16. lipnja, pet dana kasnije slijedi ogled protiv svjetskog doprvaka Argentine u Nižnji Novgorodu, a posljednja utakmica u skupini bit će 21. lipnja protiv Islanda u Rostovu na Donu.