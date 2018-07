VATRENI ODUŠEVILI SVIJET: Mega utjecajni Goldman Sachs Hrvatsku vidi u finalu!

‘Šanse hrvatske momčadi potaknute su ispadanjem Španjolske s turnira, a model predviđa da će pobijediti Englesku u polufinalu’

Hrvatska igra sjajan nogomet na SP-u iako, ruku na srce, u osmini finala protiv Danske i nije baš pružila neku posebno dobru predstavu, kako je i sam izbornik Zlatko Dalić priznao. Međutim, ostavili su Vatreni srce na terenu, posljednji atom snage i na krilima čudesnog Danijela Subašića plasirali se među osam najboljih. Za polufinale igramo sa Rusijom, što je bio možda i najbolji ždrijeb, gledajući ostale reprezentacije.

Svi hvale Vatrene

Svjetski mediji uglavnom hvale igru Vatrenih, izbornika Dalića i njegove poteze, a Hrvatska je postala jedan od favorita natjecanja. Tako investicijska banka Goldman Sachs predviđa kako će Hrvatska doći do finala. Na temelju milijun mogućih varijacija izračunali su kako će u finau igrati Hrvatska i Brazil, piše Business Insider.

“U početku je predviđao konačni rezultat između Brazila i Njemačke, pri čemu se očekivalo da će Brazil napokon pobijediti. Kako je priča završila drugačije, ‘Goldman’ je promijenio mišljenje kako bi predvidio da će Engleska u finalu suočiti protiv Brazilaca, a Selecao će slaviti. Sada, međutim, Goldman ponovno mijenja predviđanje i to je loša vijest za navijače Engleske. Brazil će i dalje osvojiti Svjetsko prvenstvo, predlažu modeli banke, no to će to učiniti nauštrb Hrvatske – koju banka očekuje pobijediti Englesku u polufinalu natjecanja”, piše spomenuti medij.

Brazil – svjetski prvak?

“Brazil zadržava svoje mjesto na vrhu tablice vjerojatnosti i kao pobjednik u najvjerojatnijoj finalnoj utakmici protiv Hrvatske”, napisao je u petak Goldmanov tim, kojeg vodi Jan Hatzius.

“Šanse hrvatske momčadi potaknute su ispadanjem Španjolske s turnira, a model predviđa da će pobijediti Englesku u polufinalu”, ističe Goldmanov tim zadužen za predviđanja i simulacije istog.

U nedjelju je Španjolska izgubila od Rusije, što je bio jedan od najvećih iznenađenja turnira, događaj koji značajno mijenja Goldmanove prognoze. Engleska će prema prognozama pobijediti Kolumbiju u utorak i Švicarsku u četvrtfinalu, prije njihovog poraza od Hrvata. S druge strane, Brazil će se suočiti s Francuskom u polufinalu.

Zanimljivo je kako uoči prvenstva Goldman Sachs nije davao puno šansi Hrvatskoj. Naime, predviđali su kako Hrvatska neće proći skupinu.