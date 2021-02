Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je na 11. mjetu na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici koja je objavljena u četvrtak.

Na prvoj ljestvici objavljenoj u 2021. godini vodeća je je i dalje Belgija, druga je Francuska, a treći je Brazil.

The latest FIFA ranking. Germany are in 13th [fifa] pic.twitter.com/NmehnT5jGZ

