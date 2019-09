VATRENI NA UDARU: ‘Ovo je bila sramota. Dalić je izgubio kompas, kao u najmračnije doba bivšeg RTV servisera’

‘Ma zabluda od repke. Baš kao prijateljska utakmica. Ni žara ni kičme’

Hrvatska nogometna reprezentacija u svom je petom nastupu u skupini E kvalifikacija za EURO 2020. na gostovanju kod Azerbajdžana u Bakuu u ponedjeljak navečer odigrala samo 1-1 (1-0). Svjetski doprvaci odlično su započeli susret i poveli u 11. minuti iz kaznenog udarca kojega je realizirao kapetan i slavljenik Luka Modrić, no Azeri su uspjeli poravnati u 72. minuti preko Tamila Halilzadea.

Naišli na kritike javnosti

Kako to već obično biva kad su neuspjesi i razočaranja vezani za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, Vatreni su naišli na kritike javnosti. Očekivano, rekli bi smo… Iako ne treba raditi dramu zbog prosutih bodova, točnije zbog dva prosuta boda, ono što brine je to da su naši igrački pali nakon prvih dvadesetak minuta furiozne igre, kao i to da su Vatreni dobili gol nakon šetnje Jurčevićevog jockera s klupe, odnosno reakcije u obrani kao da se radi o kojekakvim amaterima, a ne o reprezentaciji koja je trenutno viceprvak svijeta…

Tim povodom, za vas smo izdvojili najzanimljivije komentare čitatelja Net.hr-a s društvenih mreža, kao i ispod tekstova, kako bi što bolje ispipali bilo nacije, odnosno stekli dojam što javnosti misli o predstavi Vatrenih u Bakuu…

“Ma zabluda od repke. Baš kao prijateljska utakmica. Ni žara ni kičme. Al’ ste se poslije Slovačke raspisali o Petkoviću i Vlašiću, ma oni su nula. A Dalić kao i Čačić. Nema zamjena. Rebić samo mlatara pa ako pogodi pogodi. Igra na silu i bubne. Izdušio igrački”, napisao je jedan ljutiti navijač, dok je drugi dodao:

“100 milja evrića svima po đepu odrat i letvom po gu*ici”.

“Neshvatljivo mi je da trener kalibra Dalića u 90 minuta ne vidi da ne prolazi igra po sredini preko Petkovića koji je dobro pokriven sa bar 3 igrača i ne može primiti loptu i u poluvremenu ne mijenja formaciju i ne pokuša preko Oršića i Brekala preko krila. Jurčević ga pročitao kao knjigu. Na kraju smo mogli ostat i bez boda”, mišljenja je jedan obožavatelj kockastih.

“Jorge Sammir Cruz Campos se vraća. Rebiću pakiraj gaće. Ova taktika Dalića me podsjeća na najmračnije momente bivšeg RTV servisera”, istaknuo je jedan navijač.

‘Pogrešan pristup’

“Sramota, pa sramota . Dalić izgubio kompas. Vodi ekipu i 12 rezervi, a mijenja igrače u zadnjih 7 minuta ako je u zaostatku. Umjesto da u 20 min. prije kraja promjeni taktiku i ubaci sviježe igrače u kojima ne oskudjeva, a da ne gubi kvalitetu”.

“Od prve minute se vidjelo jako dobro da je pristup bio pogrešan. I nakon poklon gola se nije vidjelo nikakve borbe i zara za uvjerljivu pobjedu. Hrvatska nije imala kombinatoriku i smišljenu igru cijelu utakmicu, to je bio jedan običan prosjek i individualni pokušaji. Dalić je na poluvremenu MORAO vidjeti ono što smo svi vidjeli na ekranu, da treba promjena igrača, da treba osvježiti sastav. Nakon pola sata očaja u drugom poluvremenu, Dalić u 75. minuti radi prvu izmjenu! To je katastrofa od odluke da naša klupa nije uvidjela. Užas od prve minute. Čitavu utakmicu je Hrvatska odigrala sa pristupom prijateljske. Bez volje, energije, motorike, motiva, animacije, lucidnosti, kombinatorne igre. Žalosno. Bravo Niki na trenerskom poslu danas. Zlatko ti baš i nije čestitao od srca na kraju tekme”.

‘Najgori pojedinac na utakmici je bio Zlatko Dalić’

“Upravo to….. najgori pojedinac na utakmici je bio Zlatko Dalić. Ja sam imao dojam da on uopće nije na utakmici. Ako ti se ekipa ne bori i izgleda anemično, mijenjaj igrače. Stavi one koji nisu igrali u Slovačkoj. Stavi one koji će se boriti, a ne senatore kojima se neda potrčati. Pa da li on uopće priča sa tim igračima? Ove koji su odigrali u Slovačkoj odmori jer ne igraš protiv Francuske. Stavi u igru one koji gore od želje da igraju”.

“Mi jednostavno nemamo respekta prema ‘slabijim’ reprezentacijama i protiv takvih se uvijek najviše mučimo jer mislimo ‘lako ćemo’. Nikakva psihološka priprema tu ne pomaže. Svi izbornici su se uvijek najvise mučili s ‘najslabijima’. Sve je u glavama igrača i dok se to ne promijeni, uvijek će nas ti ‘slabi’ sje*avati”.

‘Najgore od svega je što mi nikako da dobijemo trenera koji će nešto poduzeti kad je loše’

“Apsolutno točno……ali zato postoje igrači koji žele igrati takve utakmice umjesto onih koji ne žele…..najgore od svega je što mi nikako da dobijemo trenera koji će nešto poduzeti kad je loše. Iz svemira se vidilo da neki igrači ne trče i to je glavni problem……anemičnost. Imaš na klupi sigurno igrača koji bi izgorili na terenu ali eto….Dalić radije gleda kako brod tone….i umjesto da začepi rupu on čeka da primimo gol odnosno čeka da potonemo da bi nešto promijenio. Najgore od svega je da Dalić ne poduzima ništa, kao da nije na utakmici”.

“Teško podcjenjivanje”.

“Čestitke repki što su uspjeli sačuvati bod”.

“Dobro smo prošli!!!”

Vrijedi spomenuti kako je nogometna reprezentacija Slovačke napravila Hrvatskoj veliku uslugu. Slovaci su rezultatom 1:2 svladali mađarsku na gostovanju i time dodatno zakomplicirali situaciju u našoj skupini, no Vatreni su takvim rezultatom ostali na prvom mjestu skupine. Više o tome možete pročitati – OVDJE.