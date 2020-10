Hrvatski napadač Andrej Kramarić, odnosno njegov potencijalni prelazak iz Hoffeheima u Bayern, goruća je tema koja se provlači kroz njemačke medije.

Iako je njemački Bild objavio vijest da je Bayern odustao od dovođenja Kramarića jer za njega navodno Hoffenheim traži preveliku odštetu, novinar Sport1 Florian Plattenberg objavio je kako je Vatreni uzeo stvar u svoje ruke i pokušava isforsirati transfer u Bayern.

Plattenberg navodi da Bayern trenutno ne želi dovesti Kramarića za cijenu veću od 30 milijuna eura, no njegovi suigrači navodno tvrde da Kramarić pod svaku cijenu želi otići .

Update #Kramaric : Right now #FCBayern doesn’t expect an affordable price for the player. The expectation is higher than €30m. Some teammates at TSG are informed that Kramaric is pushing a transfer. @SPORT1

A u međuvremenu, opet se oglasio Bild. Oni sada tvrde da je Bayern odustao od ideje dovođenja Hrvata. Navode kako Hoffenheim ne želi pustiti napadača za manje od 40 milijuna eura što je u ovom trenutku Bayernu previše za pričuvu Roberta Lewandowskog. Zaključuju kako je Kramarić bio na listi kandidata, ali da je jednostavno preskup i da neće prijeći u Bayern.

Bayern have abandoned the idea of signing Andrej Kramaric. Hoffenheim wouldn't let the Croatian striker go for under €40m, too much money for a Lewandowski backup. Kramaric was on the list of possible candidate, but he's simply too expensive & won't join Bayern [Bild] pic.twitter.com/Cbtkrf4XNq

