VATRENI, DRŽITE GAĆE: Pogledajte protiv kakvog monstruma oslabljena Hrvatska mora igrati u subotu

Portugalska nogometna reprezentacija u srijedu će se u najjačem sastavu nastaviti pripremati za subotnju utakmicu protiv Hrvatske na startu Lige nacija, natjecanja koje je Portugal osvojio prošle godine.

Portugalski igrači poručili su da im je cilj pobjeda bez obzira što očekuju teški okršaj protiv svjetskih doprvaka. “Cilj nam je pobjeda. Mi smo kandidati za osvajanje ovog natjecanja. Portugal nastoji osvojiti svako natjecanje u kojem sudjeluje”, izjavio je 28-godišnji vezni igrač Sérgio Oliveira, član Porta na čijem će se stadionu igrati utakmica.

‘Svjesni smo protiv koga igramo’

Portugalu i Hrvatskoj bit će to prva utakmica nakon studenog jer su zbog koronavirusa bila zaustavljena reprezentativna natjecanja, uključujući Europsko prvenstvo koje nije održano. Hrvatska je prije dvije godine osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu.

“Svjesni smo da će s druge strane biti svjetski doprvaci, pa će to biti teška utakmica, no mi ćemo tražiti pobjedu. To je sigurno”, dodao je Oliveira u obraćanju medijima u sportskom kampu.

Europski prvak Portugal lani je osvojio Ligu nacija a njegov izbornik Fernando Santos mobilizirao je sve ključne igrače za predstojeće utakmice s Hrvatskom u subotu i Švedskom tri dana kasnije.

Dva debitanta

Kapetan momčadi, 35-godišnji napadač Cristiano Ronaldo, prekinuo je godišnji odmor kako bi došao na okupljanje, a pozvan je i 37-godišnji stoper Pepe. Ondje su i Atléticov napadač João Félix te Barcelonin bek Nélson Semedo.

Izbornik Santos poručio je da za ove dvije utakmice želi imati igrače koji već dobro poznaju reprezentaciju.

“Bit će ovo bitno drugačiji uvjeti u odnosu na uobičajene, bit će fizički zahtjevna utakmica, a malo je vremena za pripremiti se. No naprosto moramo biti spremni za ono što nas čeka”, upozorio je Oliveira koji je dosad skupio tri nastupa.

Na popisu 25 igrača glavne su novosti Granadin vratar Rui Silva i 20-godišnji Francisco Trincão, ofenzivno krilo Barcelone. Obojica će imati priliku debitirati za A selekciju nakon što su igrali u mlađim kategorijama. Također je pozvan i Granadin stoper Domingos Duarte, koji je već bio pozivan ali nije igrao.

‘Bit će to dobra utakmica’

“Morat ćemo dati sve od sebe želimo li pobijediti jer Hrvatska ima jako dobru ekipu”, napomenuo je 23-godišnji Renato Sanches. Vezni igrač francuskog Lillea igrao je prije dvije godine u prijateljskoj utakmici između Portugala i Hrvatske koja je bila završila 1-1. Ta utakmica odigrana u južnom portugalskom gradu Faru bio je posljednji okršaj ovih dviju reprezentacija.

“Bit će ovo dobra utakmica”, rekao je Sanches s ukupno 18 nastupa. “Nije bitno jesmo li ili nismo favoriti jer ćemo sve morati pokazati na terenu. Najbitnija nam je pobjeda, to nam je cilj, kao i u svim utakmicama koje igramo. Nadam se stoga dobrom rezultatu”, dodao je.

Hrvatska će, pak, u Porto otputovati bez 35-godišnjeg kapetana Luke Modrića koji se s Real Madridom priprema za novu sezonu nakon što se prošla zbog koronavirusa otegnula duboko u ljeto. Neće biti niti dokapetana Ivana Rakitića koji je u utorak obavljao transfer iz Barcelone u Sevillu.

Sve zvijezda do zvijezde

Sastav Portugala za utakmicu s Hrvatskom:

Vratari: Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton) i Rui Silva (Granada).

Braniči: João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Barcelona), Domingos Duarte (Granada), José Fonte (Lille), Pepe (Porto), Rúben Dias (Benfica), Mário Rui (Napoli) i Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

Vezni red: Danilo Pereira (Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), André Gomes (Everton), Bruno Fernandes (Manchester United), Renato Sanches (Lille), João Moutinho (Wolverhampton) i Sérgio Oliveira (Porto).

Napadači: Bernardo Silva (Manchester City), Diogo Jota (Wolverhampton), André Silva (Eintracht Frankfurt), Cristiano Ronaldo (Juventus), Francisco Trincão (Barcelona), Gonçalo Guedes (Valencia) i João Félix (Atlético Madrid).