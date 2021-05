Dinamo je uvjerljivom pobjedom protiv Rijeke (5:1) u prošlom kolu i matematički osigurao 22. naslov prvaka Hrvatske, dok se Varaždinci grčevito bore za prvoligaški spas

U susretu 34. kola Prve HNL Dinamo i Varaždin su na stadionu Maksimir odigrali 2:2 čime su gosti osvojili važan bod u borbi za prvoligaški spas. Dinamo je vodio 1:0 i 2:1, no Varaždin se oba puta uspio vratiti.

Golove za “Modre” zabili su Luka Ivanušec (9′) i Dino Perić (40′), dok su za goste bili strijelci Agon Elezi (35′) i Andris Herrera (59′).

Špalir za prvake, bod za davljenike

Dodajmo kako su uoči početka susreta gosti prilikom izlaska Modrih na teren priredili špalir za nove prvake i tako im odali počast za sjajan rezultat ove sezone.

Hrvatski prvak je već u devetoj minuti stigao do prednosti. Gosti nisu najbolje izbili loptu, nakon čega je Dinamo sjajnom akcijom s dva dodira izigrao posljednju liniju i Ivanušec je lakoćom postigao svoj sedmi pogodak u sezoni.

U 17. minuti sjajnu priliku je imao Gavranović, no Zelenika je obranio zicer. Gosti su izjednačili u 35. minuti, kada se Elezi najbolje snašao zabivši za 1:1. No, radost gostiju nije dugo trajala. Pet minuta kasnije Dinamo je stigao do nove prednosti. Majer je ubacio iz kornera, a Perić glavom zabio za 2:1.

Varaždin se u 59. minuti još jednom vratio. Gosti su izveli brzu kontru, Elezi je poslao dugačku loptu do Obregona, a ovaj sjajno uposlio Herreru koji je smireno pogodio za novo izjednačenje.

Do konca susreta Dinamo je dominirao, međutim bez konkretne završnice i gosti su uspjeli obraniti svoju mrežu.