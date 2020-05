Usprkos svemu, nizozemski dvojac ostao je u dobrim odnosima, rekao je Van Persie koji je nedavno pozvao Van Gaala na humanitarnu utakmicu, a taj je poziv njegov bivši trener odmah prihvatio

Kako je poznato da i u nogometu cilj opravdava sredstvo, metode slavnih trenera ne treba dovoditi u pitanje, no što ako u javnost izađe da je udario svog ponajboljeg igrača? Upravo je takvu priču ispričao nizozemski velikan Robin Van Persie koji je u knjizi o svom nekadašnjem treneru Louisu Van Gaalu otkrio da ga je ovaj udario u četvrtfinalnoj utakmici na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine.

“Utakmica je ušla u produžetke i imao sam grčeve. Louis je rekao da će me izvaditi iz igre, a ja sam rekao da želim pucati penale. Tih posljednjih 20 minuta su bili za mene jako naporni. A treneru se vidjelo da mu ide para iz ušiju.”, započeo je priču Van Persie.

‘Ošamario me’

“Utakmica je bila gotova i skupili smo se kod aut-linije i ošamario me. Rekao mi je da se nikad više ne usudim to mu napraviti. Kasnije se smirio i rekao mi da samo pogodim mrežu iz penala. Bio je to čudan trenutak. On te nekad može zagrliti, a nekad te može i udariti”, rekao je Van Persie.

Nakon tog svjetskog prvenstva dvojac se susreo u Manchester Unitedu, a uskoro je nizozemski napadač morao otići. Van Gaal mu je objasnio da nije više potreban klubu i oaj je završio u Fenerbahčeu.

Usprkos svemu, nizozemski dvojac ostao je u dobrim odnosima, rekao je Van Persie koji je nedavno pozvao Van Gaala na humanitarnu utakmicu, a taj je poziv njegov bivši trener odmah prihvatio.