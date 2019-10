VALVERDE POLAKO GUBI KONCE U SVLAČIONICI: Još jedan Rakitićev suigrač priznao da je nezadovoljan u Barceloni

Ove sezone Vidal je skupa s Rakitićem “zapeo” na klupi. U prvom planu sui veznjaci Sergio Busquets, Arthur i novopridošli Ajaxov dijamant Frankie De Jong koji bi trebao biti budućnost katalonskog kluba

Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić nakon više od deset godina profesionalne karijere nije u prvom planu. U Barceloni je konkurencija postala prevelika i nema tu najčešće mjesta za hrvatskog veznjaka.

No nije jedini. Valverdeov izbor kadra ne odgovara još nekolicini igrača, a jedan od njih je i već legendarni veznjak čileanske reprezentacije Arturo Vidal.

“Osjećam se kao pobjednik i uvijek sam bio važan igrač tokom karijere. Sve do Barcelone. I nisam zadovoljan, moram to reći. Treniram naporno i trudim se biti uz ekipu kako bismo ostvarili zacrtane ciljeve. Pokušavam preokrenuti situaciju i dobiti zasluženo mjesto u prvoj ekipi, ali takva je odluka trenera i to je to”, rekao je Vidal u intervjuu za El Mercurio.

Inter kao opcija

NIkad nisam pronašao objašnjenje za to. Postoje različiti pogledi na nogomet i odluke koje treneri moraju donositi. Uvijek sam se trudio kad god bih dobio priliku.

Vidal je bio u kombinacijama za prelazak u Inter. Nije ni čudo što ga Conte želi jer je imao s njim odlična iskustva još u Juventusu, a ratnički nogomet kakav talijanski trenerski mag preferira idealan je za Vidala.

“S njim (Conteom op.a.) sam puno toga prošao. Zahvaljujući njemu postao sam jedan od najboljih. U nogometu je najvažnije da trener ima povjerenje u vas. Tako rastete i postajete bolji”, objasnio je Vidal.

Ove sezone Vidal je skupa s Rakitićem “zapeo” na klupi. U prvom planu sui veznjaci Sergio Busquets, Arthur i novopridošli Ajaxov dijamant Frankie De Jong koji bi trebao biti budućnost katalonskog kluba.