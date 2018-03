VALERIJ BOŽINOV OBJASNIO TALIJANIMA: ‘Dolazak u Rijeku nije loš potez, mogao bih igrati u Milanu – Kalinić nije bolji od mene’

Najnovije riječko pojačanje govorilo je za talijanske medije

Valerij Božinov prošlog je tjedna službeno postao igrač aktualnog hrvatskog prvaka. Bugarin u Rijeku dolazi kao slobodan igrač, a s klubom s Rujevice je potpisao ugovor na šest mjeseci s opcijom produljenja na još dvije godine.

Božinov ima iskustva s igranjem u talijanskoj ligi, tako da je talijanske medije zanimalo njegovo mišljenje o predstojećem susretu Europske lige između bugarskog Ludogoretsa i Milana.

BOŽINOV POTPISAO ZA RIJEKU I PORUČIO NAVIJAČIMA: ‘Prije ću krepat nego molat i ostavit ću srce na terenu’



“Nije to više onaj veliki Milan iz slavnih dana. Pa u ovom Milanu bih i ja mogao igrati bez ikakvih problema. I to ne zato što se Kalinić i Silva muče, već zato što sam sigurno na njihovom nivou kvalitete, oni nisu ništa bolji od mene. Sviđa mi se Cutrone, no on nije pobjednik. U dresu Juventusa zabio sam im gol na San Siru, a u toj momčadi su igrali Dida, Cafu, Nesta, Maldini, Pirlo i drugi. Igrao je u vezi i Gattuso, Rino je legenda i s vremenom će postati novi Jose Mourinho“, rekao je Božinov nahvalivši trenera Milana, a prenosi alfredopedulla.com.

Bugarski internacionalac u karijeri je igrao za velike svjetske klubove poput Fiorentine, Juventusa i Manchester Cityja.

“S obzirom na svoj talent morao sam igrati u Real Madridu. No kao mladi igrač radio sam puno pogrešaka u karijeri, bio sam eksplozivan, težak za trenere. Sad sam ipak sazrio, imam dvoje djece, Valerija Juniora i Nicole“, reklo je najnovije pojačanje momčadi s Rujevice.

U svojoj 31-godini zaigrat će u Prvoj HNL.

“Za mene to nije loš potez, na kraju krajeva, Rijeka je nedavno pobijedila Milan 2-0. Tako da, mislim da sam došao u dobar klub”, zaključio je.