Dinamo i Hajduk u subotu u 20 sati na Maksimiru igraju susret Superkupa. Prvak i osvajač Kupa odigrat će prvi derbi u novoj sezoni i to tjedan dana prije početka HNL-a. Hajdukov trener Valdas Dambrauskas i Nikola Kalinić održali su na Poljudu u četvrtak poslijepodne press konferenciju.

Dambrauskas: 'Sumnjam da ćemo biti u pravoj formi, teška utakmica za obje momčadi'

Prvi se obratio novinarima trener Hajduka i rekao kako niti Hajduku, ali niti Dinamu naposljetku, ovaj Superkup neće biti lagana utakmica.

"Sumnjam da ćemo i mi i oni biti u pravoj formi. Cilj je da se dižemo za ono što nas čeka u Europi, ali opet se igra za trofej tako da možda neće biti najljepša utakmica. I mi i oni želimo vidjeti zapravo na čemu smo i mali detalji će odlučivati. Završio je najdosadniji dio godine i krećemo s nogometom i drago mi je da krećemo opet s borbom za jedan trofej, kako smo i završili prošlu sezonu. To je lijepo jer Hajduk dugo nije bio u ovoj poziciji. Pripreme su bile dobre za ono što želim, igrali smo s jakim protivnicima. Željeli smo isprobati neke stvari i ti porazi u prijateljskim utakmicama nam nisu teško pali. Lijepo je pobijediti, ali druge stvari su bile bitnije i dobre", istaknuo je Valdas Dambrauskas koji nije htio dati usporedbu ovosezonskog i prošlosezonskog Hajduka.

'Svaki igrač koji je došao morat će se brzo prilagoditi, pa i iskusni Borevković'

"Ne bih komentirao o tome jesmo li slabiji ili jači nego prošle sezone. Svaki igrač će se morati brzo prilagoditi, a to vrijedi i za Borevkovića. Imamo četiri jako dobra stopera, zadovoljni smo igrama Dominika Prpića u tim prijateljskim utakmicama i on će nam dobro doći, ali to je igrač kakav nam je trebao i koji nam omogućuje da igramo s puno više dignutom zadnjom linijom".

