VAHID HALILHODŽIĆ ZA NET.HR: ‘Situacija je ovdje teška, nisam mogao ni sanjati da će se ovo događati. Ljudi, ovo nije zezancija, ostanite i dalje doma’

Razgovarali smo s jednim od najboljih bosanskohercegovačkih trenera Vahidom Halilhodžićem (67)

Pandemija koronavirusa zaustavila je sportski svijet. Sportaši su borilišta zamijenili vlastitim domovima i disciplinom direktno utječu na razvoj situacije i smanjenje zaraze.

Jedan od najboljih bosanskohercegovačkih trenera ikad i bivši glavni strateg Dinama, sad izbornik Maroka Vahid Halilhodžić, trenutačno se nalazi u Parizu u samoizolaciji zajedno sa svojom obitelji u kući. Ovo mu je već četvrti tjedan kako je s obitelji na okupu. Nikad mu se to, kaže, nije dogodilo. No, ne žali se. Vrijeme s obitelji uvijek mu je nedostajalo…

Zabrinut zbog situacije

Svakodnevno se čuje sa prijateljima, zna što se događa u Mostaru, Sarajevu, Međugorju, Čitluku, Konjicu, Jablanici, prati događanja i u Hrvatskoj i ostatku svijeta. I zabrinut je. Inače, Francuska je jedna od onih zemalja koji su jako pogođeni koronavirusom, a Vaha također živi poput ostatka svijeta…

“Kao i svi ostali ljudi u ovo današnje teško doba, nalazim se s obitelji. Zatvoreni smo. Izlazimo samo po potrebi i uz dozvolu. Ovdje je situacija jako teška, da ne kažem dramatična. Stotinu ljudi svakodnevno umire. Broj zaraženih se svakog dana povećava u Francuskoj, vidimo što se događa u New Yorku. Kako sam često u kontaktu s ljudima, malo su u panici, boje se. Jer, koronavirus nije nikakva jača gripa nego itekako ozbiljan virus”, kazao nam je Vahid Vaha Halilhodžić i nastavio:

‘Tisuće ljudi u svijetu je umrlo od njega, više od milijun je zaraženih, treba biti discipliniran’

“Tisuće ljudi u svijetu je umrlo od njega, više od milijun je zaraženih, treba biti discipliniran i pratiti sve preporuke i mjere kriznog stožera. Moramo svi zajedno pristupiti ovom globalnom problemu ozbiljno, momčadski, jer jedino tako možemo pobijediti. Moramo pregrmiti i svi biti kod kuće dokle je god potrebno, ne izlagati se. Shvatimo svi zajedno da imamo veliku odgovornost prema drugima, a naposljetku i prema sebi. Ljudi, ovo nije zezancija, samo pogledajte razmjere pandemije koronavirusa u Bergamu, Lombardiji i cijeloj Italiji”.

Nogomet u ovakvoj situaciji više nije u prvom planu, nije ni bitan. Najbitnije je zdravlje ljudi. Sad se igra neka sasvim drugačija utakmica…

“Sve je zaustavljeno ovdje. Najvažnije je zdravlje. Kad se situacija s koronavirusom popravi, onda će se nastaviti nogometna prvenstva i normalni život. Život će se sigurno nastaviti jednog dana. Kad, to je pitanje… Svima je život nekako stao, dnevne aktivnosti su se promjenile, dnevna rutina, poslovne obveze…

‘Moramo se spremiti na teško ekonomsko razdoblje koje nam predstoji’

Moramo se spremiti na teško ekonomsko razdoblje koje nam predstoji. Bit će nam jako teško. Socijalni životi su stali, najbogatije i najveće zemlje svijeta također će pasti u recesiju. Neki uspoređuju ovu krizu s onom iz 29′ godine prošlog stoljeća ili 45′. Bit će strahovito teško poslije završetka pandemije ekonomski krenuti naprijed, ali ja se nadam da će se staro stanje brzo vratiti. Jer, uzrok se zna, to je koronavirus i direktno je COVID-19 stopirao gospodarstvo i život u cjelini diljem svijeta”, ističe nam Vaha.

Nogomet već osjeća posljedice pandemije. Brojni klubovi diljem Europe najavili su ili su već dogovorili smanjenje plaća sa svojim igračima, trenerima i ostalim zaposlenicima. Izvjesno je, stoga, da nećemo gledati i sumanito razbacivanje novca bogatih šeika. Čini se kako je vrijeme transfera od 150 milijuna eura prošlost, za jedan dugi period. Viša sila smirila je podivljali period nogometnog tržišta…

‘Nisam nikad mogao ni zamisliti da može doći do ovako nečeg’

“Situacija je takva kakva je. Treba znati da će svi klubovi svijeta imati velike ekonomske probleme, pa je kompromis nužan u ovim trenucima. Od predsjednika klubova, pa do trenera, stručnog stožera i naposljetku samih igrača i zaposlenika kluba. Moramo svi biti svjesni da će doći do rezanja troškova, da teško da možemo dobivati pune plaće.

Moramo biti solidarni jedni prema drugima. Svi osjećamo posljedice ove situacije, a solidarnošću možemo izaći iz ove situacije. Nogomet svakom nedostaje, pa tako i meni. Nisam nikad mogao ni zamisliti da može doći do ovako nečeg. Kako će se dalje situacija u nogometu odvijati, to je na odlukama svih državnih saveza, FIFA-e i UEFA-e, kako će nacionalni savezi odlučiti glede završetaka prvenstva, jer prvenstva se moraju završiti… Sve su to pitanja koja stoje nad glavama u ovim trenucima. Treba naći najbolji kompromis, jer neko idealno rješenje se ne može naći”, objašnjava nam Vahid Halilhodžić i dodaje:

‘Mi u nogometu moramo smaniti apetite’

“Ali, moramo biti i svjesni da će se ponovno vratiti razdoblje kakvo smo uživali do trenutka pandemije koronavirusa. U sportu ima puno novca, tu su brojni sponzori.

Svi veliki igrači koji su napravili transfere, od Ronalda, Neymara, Hazarda, koji imaju velike ugovore poput navedenih i Messija, budite sigurni da su se oni već svi isplatili svojim klubovima. Na njegovoj marži klubovi zarađuju ogromne novce. Međutim, svi koji radimo u nogometu moramo shvatiti da će početak biti težak. Svi mi koji u ovom poslu zarađujemo, moramo itekako biti svjesni situacije i smanjiti apetite, moramo shvatiti da je situacija u reprezentacijama i klubovima koji nas plaćaju ozbiljna i moramo napraviti svi osobni kompromis kako bi krenuli naprijed”, zaključio je Vahid Halilhodžić.