‘Cico je jedna od najvećih legendi hrvatskog i općenito jugoslavenskog nogometa’

Hrvatski nogomet i sport općenito oplakuju prerani odlazak velikog i neponovljivog Zlatka Cicu Kranjčara, koji je jučer ujutro u 65. godini života preminuo u KBC Merkur u Zagrebu. Cico je bio pravi Zagrepčanac, purger, živio je za Zagreb i za maksimirske plave…

VELIKANI, DINAMOVCI I HAJDUKOVCI O CICI: ‘Dobar čovjek je otišao premlad… Jeo je balun, kako bi se reklo u Dalmaciji’

Bezvremenski igrač

Za Dinamo je veliki Cico odigrao ukupno, ako računamo baš sve utakmice i one prijateljske, čak 556 dvoboja i postigao 256 pogodaka. S Modrima (1973.-1984.) Kranjčar je osvojio ono već opjevano Dinamovo slavno prvenstvo 1982. te dva Kupa, 1980. i 1983…

Legenda Dinama postao je slavan, uspješan, bezvremenski i u bečkom Rapidu čiji je dres nosio od 1984. do 1990. Za Rapidlere je odigrao 201 utakmicu i postigao 106 golova. S Rapidom je osvajao naslov prvaka Austrije 1987. i 1988. te kupove 1984., 1985. i 1987., a 1985. igrao je i finale Kupa kupova u kojem je Rapid izgubio od engleskog uglednika Evertona 1:3.

Nakon što je igrao za St. Pölten, karijeru je kao igrač-trener završio u amaterskom Winerfeldu. Kranjčar je bio ekstremni talent, jedan od najvećih koji se pojavio u zagrebačkom i općenito hrvatskom nogometu. Kažu njegovi suigrači, oni koji su ga pratili, koji su uživali u njegovim bravurama, da je čovjek s loptom na travnjaku mogao sve. Plava devetka istančanog napadačkog kova rušila je svoje suparnike kao kule od karata, pokazivajući jednu nogometnu gracioznost i romantiku kakvih više nema u modernom nogometu…

Vaha igrao za Velež

Veliki bosanskohercegovački trener, nekad nogometaš Vahid Halilhodžić, jučer nam se nakon smrti Cice javio i kratko prokomentirao odlazak velikana kojeg je imao čast i osobno poznavati. Od 1971. do 1981. Vaha je bio igrač Veleža iz Mostara, a od 1973. do 1983. Cico je kao senior branio boje zagrebačkih Plavih…

“Cico je jedna od najvećih legendi hrvatskog i općenito jugoslavenskog nogometa. Normalno da smo se znali. Sad se ne mogu sjetiti da li smo ikad zajedno zaigrali skupa u reprezentaciji Jugoslavije, mislim da nismo, ali Cico je jedan od velikana hrvatskog nogometa. I kao nogometaš i prvenstveno kao čovjek Zlatko Kranjčar bio je veliki, u to nema sumnje, to govori njegova ostavština. Ne samo kao igrač, Zlatko je i kao trener pokazao svoje veliko umijeće. Čitav nogometni svijet, ne samo onaj u Hrvatskoj i na prostoru bivše Jugoslavije nego i mnogo šire, poznavali su njegov nogometni opus. Stoga, velika je tuga zavladala njegovim preranim odlaskom”, govori nam Vahid Halilhodžić i nastavlja:

‘Prijatelj iz Dubrovnika mi je javio da je Zlatko Kranjčar umro’

“Saznao sam to u ponedjeljak ujutro, javio mi je prijatelj iz Dubrovnika. Poslao mi poruku da je Cico umro. Normalno da me to neugodno iznenadilo, šokiralo da tako kažem… Nisam znao da je uopće bio bolestan. Pročitao sam da je imao tešku ali kratku bolest. Ovim putem bi izrazio iskrenu i duboku sućut. Znam da su svi ljubitelji nogometa u Hrvatskoj tužni i žalosni da je takva jedna istinska legenda preminula. Rano nas je Cico napustio, prerano… Hvala mu za sve ono što je pružio i ljudski i nogometno. Neka mu je laka zemlja, neka mu je lagan onaj drugi svijet. Ostat će zauvijek zapamćen po mnogim svojim drugim stvarima, posebno na zelenom terenu”, zaključio je Vahid Halilhodžić.