VAHA O ‘SVOM’ DINAMU I EUROPSKOM PROLJEĆU: ‘Sad treba završiti posao, a ona utakmica nije se niti smjela odigrati’

View this post on Instagram

#UEL 1st round: Dinamo – Fenerbahce 4:1(Šunjić, Hajrović 2x, Olmo) 2nd round: Anderlecht – Dinamo 0:2 (Hajrović, Gojak) 3rd round: Spartak – Dinamo 1:2 (Gavranović, Oršić) 4th round Dinamo – Spartak Prognoza rezultata? Score prediction? 😁💪 Ajmooooo! 👏😊💙📷 Pixsell #dzg #dinamo #zagreb #hrvatska #croatia #uefa #adidas