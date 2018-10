VAHA HALILHODŽIĆ ZA NET.HR: ‘Ta utakmica Dinama je za mene rana koja još uvijek boli. Teško mi je to palo’

Razgovarali smo s Vahidom Halilhodžićem (66) uoči večerašnje važne utakmice za Dinamo u Europskoj ligi

Uvijek će za Dinamo reći kako je to njegov klub, iako mu je on bolna rana. Ugledni bosanskohercegovački trener Vahid Vaha Halilhodžić prije osam godina bio je s Modrima na korak od proljeća u Europi, ali u odlučujućoj utakmici protiv grčkog PAOK-a u Zagrebu, pred više od 20.000 navijača, poskliznuo se na zaleđenom Maksimiru. Dimitris Salpingidis zabio je gol u 60. minuti za konačnih 1-0. I dan danas ta utakmica mu je bolna tema, i dalje ga to peče…

PAOK još uvijek – boli

“Ma, to je za mene rana koja još uvijek peče. Jako mi je žao što tada nismo napravili taj iskorak i razveselili navijače koji već desetljećima čekaju na to. Bili smo blizu, ali nismo uspjeli. Upravo zbog navedenog teško mi je to palo. Ja inače volim razveseliti druge ljude, praviti im zadovoljstvo, to me usrećuje. Vidio sam velika iščekivanja, napise u medijima, nikad neću zaboraviti da je tog 15. prosinca 2010. godine bilo jako hladno. Kad sam vidio zaleđen teren i pun stadion, čak je bilo i navijača iz Bosne i Hercegovine, osjetio sam jednu osobnu obvezu kao trener takvog kluba da usrećimo te ljude koji su se toliko namučili. Nažalost, dogodilo se suprotno očekivanjima i poslije te utakmice mi je bilo jako teško i krivo”, kazao nam je Vaha Halilhodžić koji nam se javio iz Nantesa, a spomenuli smo mu i Sammira i onaj njegov promašaj iz penala s bijele točke protiv Bruggea u stilu “što bi bilo da je zabio”…

Da je Sammir zabio penal Bruggeu…

“Ma ne krivim Sammira za to, onaj tko puca taj i promašuje, onaj tko ne puca neće nikad promašiti. To je jasno kao dan. Uh, kad se sjetim, boli taj PAOK, da”, govori nam Vahid Halilhodžić i nastavlja u smjeru današnje važne utakmice za Dinamo protiv Spartaka u Trnavi (18.55). U slučaju pobjede Modrih, hrvatski prvak još više bi se približio proljeću u Europi, onome na što modri navijački puk čeka već 48 godina…

“Poslije veličanstvene poruke protiv Fenerbahčea, iako su oni u krizi, uvjeren sam da je Dinamo kadar i spreman ostvariti taj dugoočekivani uspjeh. Gledao sam ih, imaju finu ekipicu. U svakom slučaju to očekujem i nadam se da ću konačno svjedočiti tome”, rekao nam je Vaha koji je u svojoj drugoj utakmici na klupi Nantesa, 18. momčadi francuskog prvenstva, pobijedio Toulouse 4-0. Nantes je još uvijek u zoni ispadanja, ali u momčadi sad vlada pozitivnija atmosfera i zadovoljstvo. Lakše se diše, rekli bismo…

‘Nantes je moja sudbina’

“Nantes je moja sudbina. Nažalost, svaki put kad sam preuzeo neki klub bio je u velikim problemima. Posebno sportskim. Ovo sam prihvatio sam zato što se Nantes, u kojem sam proveo pet, šest divnih godina, nalazi u toj situaciji u kojoj se nalazi.

Da me bilo koji drugi klub tražio u istoj situaciji da vodim njihovu prvu momčad, ja bih ga odbio jer sam imao znatno boljih ponuda, i financijskih i onih sportskih, rezultatskih. Međutim, osjetio sam moralnu, etičku, sportsku i ljudsku potrebu da odgovorim na poziv i pomognem klubu.

Sad nakon pobjede 4-0 nastala je čak mala euforija, bila je to divna igra. Rekao sam svojim igračima da ova pobjeda ništa ne vrijedi ako je ne potvrdimo bodovima u sljedećoj utakmici. Ova će pobjeda vrijediti samo ako dobijemo sljedeću protiv Amiensa koji je ispred nas s jednim bodom. I protiv njih želimo slaviti, napraviti podvig i krenuti prema sredini tablice jer je ova pozicija jako opasna i nije baš lijepo vidjeti momčad poput Nantesa na dnu poretka u francuskoj prvoj ligi”, zaključio je Vahid Halilhodžić.