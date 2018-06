VAHA HALILHODŽIĆ ZA NET.HR: ‘Hrvatska je jedan od favorita za naslov prvaka. Niti jedna reprezentacija na prvenstvu nije pokazala više’

‘Hrvatska je za mene jedan od kandidata da ode do kraja’, rekao nam je Vaha Halilhodžić

Legendarni BiH trener Vahid Vaha Halilhodžić u Francuskoj je pratio hrvatsko 3-0 demoliranje Argentine sinoć u Nižnjem Novgorodu. Bivši izbornik Japana je na prošlom SP-u u Brazilu kao izbornik Alžira umalo u osmini finala izbacio svjetskog prvaka Njemačku (poraz 2-1 poslije 120 minuta igre).

Vaha je zlatnim slovima upisan u knjige alžirskog nogometa, ali i sporta općenito. On je, naime, postao prvi izbornik koji je tu sjevernoafričku državu odveo u drugi krug natjecanja na Mundijalu.

Vježbao Ronaldinha i Drogbu

On je trener koji je već igrao u Ligi prvaka, koji je bio i na kultnom Old Traffordu, koji je u Parizu vježbao velikog Ronaldinha, a u Abidjanu ubojitog Didiera Drogbu. Čovjek s pregršt nogometnog znanja tako je idealan sugovornik za ono što smo vidjeli protiv Argentine, za ono čemu smo jučer svjedočili. Jer, takvo nešto uistinu se rijetko viđa. To je bila “pjesma” s posebnom emocijom, demonstracija moći…

“Ovo je velika pobjeda Hrvatske koja joj daje za pravo i šansu da sad ulazi u red favorita za naslov prvaka svijeta. Hrvatska je za mene sad jedan od kandidata da ode do kraja. Niti jedna reprezentacija nije više pokazala od Hrvatske. Sad treba biti jako pametan. Ova generacija može nadmašiti onaj povijesni podvig iz 1998. godine jer ima kvalitetu. S druge strane, ne vidim niti jednu veliku momčad koja je trenutno u formi kojom bi mogli ugroziti i suprostaviti se Hrvatskoj. Treba biti jako pametan, ne podići glavu, smireno i s puno želje i volje i mudrosti ići do kraja”, kazao nam je Vaha Halilhodžić i otkrio nam što ga je najviše dojmilo u igri Vatrenih:

‘Kardinalna pogreška Willyja Caballera’

“Ključ je bila kardinalna pogreška golmana Argentine Willyja Caballera. Međutim, čitavo vrijeme utakmice momčad Hrvatske kontrolirala je igru, znala je kad se treba povući u niski blok, kad se treba raditi visoki presing, uvijek su bili u bloku koji je danas neophodan. On je bitan za obranu. To su s puno discipline radili, nisu im dali da se razmašu, odmah su napadali Argentince, imali višak igrača u obrani, a u napadu su znali što odigrati. Znali su kad treba solirati, kad treba stopirati, kontrolirali su ritam igre. Napravili su par izuzetnih akcija. Onda je došao taj fantastični pogodak Luke Modrića koji je već sad ušao u kandidaturu za jedan od najboljih pogodaka SP-a. Mora Luka postizati više golova, neka se češće odlučuje na ovakve udarce. Treći gol je znak dominacije u svakom planu, taktičkom, tehničkom, psihološkom. To je bila nagrada za učinjen trud za vrijeme utakmice. Sad treba imati hladnu glavu”, zaključio je Vahid Halilhodžić.