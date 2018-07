VAHA HALILHODŽIĆ O HRVATSKOM MAESTRU: ‘On je najbolji vezni na svijetu, ali ima jednu manu…’

Hrvatska sutra igra polufinale Svjetskog prvenstva protiv Engleske

Bivši trener Dinama i japanske reprezentacije, Vaha Halilhodžić, svakodnevno prati događaje sa Svjetskog prvenstva u Rusiji, a posebno ga se dojmila i igra hrvatske nogometne reprezentacije. U velikom intervjuu za Goal, Vaha se osvrnuo na igru reprezentacije i Luku Modrića.

‘Hrvatska je postigla golemi uspjeh’

“Hrvatska je postigla golemi uspjeh, pa treba biti realan i svjestan kako ova zemlja ima svega pet milijuna stanovnika. Pa jedna Rusija bila je domaćin Svjetskog prvenstva, imala je podršku 150 milijuna navijača, pa ispala od Hrvatske. Svaka čast, do sada ste zaslužili sve pohvale. Da, nikada nije bila sporna kvaliteta hrvatskih nogometaša. Još sam prije ovog turnira rekao kako možete doista daleko”, rekao je Halilhodžić.

‘Toliko se priča o njemu’

“Toliko se priča o njemu, svima je jasno kako je Modrić vođa, pa i oslonac cijele momčadi. On već godinama igra na visokom nivou, ma on je najbolji vezni igrač svijeta. Sada ga se s pravom spominje oko Zlatne lopte , iako mislim da je i neće baš tako jednostavno dobiti. Luki zamjeram što zabija malo golova, on mora imati još više smjelosti, pa još više šutirati s distance, mora u tim situacijama biti hrabriji”, zaključio je bivši Dinamov trener.