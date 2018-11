UZNEMIRUJUĆI VIDEO OZLJEDE NOGOMETAŠA: Nesretnik slomio vrat u borbi za loptu, stravična snimka užasava

Tijelo mu se u zraku okrenulo, a 20-godišnjak je u nekontroliranom padu glavom udario u tlo izgubivši pritom svijest

Južnokorejski nogometaš Lee Seung-mo zadobio je frakturu vratnih kralježaka u borbi za loptu tijekom utakmice doigravanja u doigravanju tamošnje K-League 2.

Igrač kluba Gwangju pokušao je glavom dohvatiti loptu, ali u tom pokušaju izgubio kontrolu nakon što se našao iznad suparničkog igrača. Tijelo mu se pritom i zraku okrenulo, a 20-godišnjak je u nekontroliranom padu glavom udario u tlo izgubivši pritom svijest. Došlo je do frakture tri vratna kralješka. U svemu je slomio i prst lijeve ruke.

Oporavak u roku tri mjeseca

Glasnogovornik kluba, navodi The Sun, kaže da se Lee Seung-mo sjeća trenutka kad je krenuo u skok, ali i ničega do dolaska u bolnicu. Njegov izlazak iz nje očekuje se za dva do tri tjedna, a potpuni oporavak u razdoblju od tri mjeseca.

Lee je bio član južnokorejske U-23 reprezentacije koja je na Azijskim igrama osvojila zlatnu medalju.