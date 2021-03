Veliko iznenađenje i sinoćnjem programu Europske lige priredila je praška Slavija koja je na Ibroxu pobijedila Rangers sa 2:0 i nakon 1:1 iz prve utakmice prošla u četvrtfinale.

Olayinka (14′) i Stanciu (74′) su zabili za goste, dok je Rangers završio utakmicu s dva igrača manje. U 61. je isključen Roofe, a u 73. i Balogun. Borna Barišić je igrao cijeli susret za škotski sastav, dok je Nikola Katić i dalje izvan stroja.

Rangers forward Kemar Roofe was sent off for this challenge on Slavia Prague goalkeeper Ondrej Kolar, who had to be stretchered off the field. pic.twitter.com/4d77e1vN3z

— ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2021