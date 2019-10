DALIĆ NAJAVIO RUŠENJE MAĐARSKOG ‘BUNKERA’: Otkrio kako stvari stoje s Rebićem, ali i mladim Bradarićem

Izbornik Zlatko Dalić rekao je da će Hrvatska morati izrotirati 15-16 igrača te još jednom priznao pogrešku koju je napravio u utakmici s Azerbajdžanom

Hrvatska nogometna reprezentacija nakon četiri godine izbivanja iz Splita vraća se na Poljudsku ljepoticu. Zlatka Dalića i njegovu momčad čeka važna utakmica s Mađarskom u kojoj će morati ići po sva tri boda kako bi Vatreni potvrdili da su ipak oni dominantna sila u skupini.

Ovaj će put, za razliku od one utakmice 2015., gledatelji biti na tribinama, ulaznice su rasprodane u rekordnom roku, a osiguranje će zbog incidenta sa svastikom na poljudskom travnjaku u posljednjoj utakmici biti na vrlo visokoj razini.

BIVŠI VATRENI ZAVRŠIO KARIJERU U 27. GODINI: Tužan završetak za jednog od najvećih talenata hrvatskog nogometa

Izbornik Zlatko Dalić se u 13 sati iz Splita obratio javnosti uoči utakmice s Mađarskom.

“Svi igrači dolaze na okupljanje, neki kasne jer su igrali kasne utakmice, nadam se da će svi stići do treninga. Nitko nema nikakvih problema. Sve ovisi o nama. Prva stepenica su Mađari, ali ni Wales nije nebitna utakmica. Tamo smo imali nezgodan rezultat i očekujem da moramo to popraviti ako na kraju dođe pitanje nekog međusobonog omjera. Mislim da će 15 bodova biti dovoljna za prolaz dalje. Pobjeda protiv Mađarske bit će važna za samopouzdanje i da se malo odlijepimo od ostatka momčadi”, rekao je izbornik.

Rakitić ili Vlašić?

Jedno od najbitnijih pitanja je izbor između Rakitića i Vlašića koji se nameće. Izbornik ima rješenje.

“Čekaju nas dvije utakmice u tri dana i moramo imati drugačiji pristup i podijeliti snage. Sigurno ćemo koristiti 15-16 igrača. Vidjet ćemo kroz treninge i razgovore. Nikola je u sjajnoj formi, a drago mi je i da je Ivan ponovo s nama. Imamo širok kadar i dobru klupu, tako da će biti tu dosta razmišljanja, ali nadam se da ću donijeti prave odluke i da ćemo pobijediti Mađare”, rekao je Dalić.

NEREDI NA POLJUDU UOČI UTAKMICE REPREZENTACIJE: Policija tukla navijače palicama, oni ih gađali bocama i kamenjem

Progovorio je i o situaciji Ante Rebića:

“Nažalost, Ante ne igra posljdenjih nekoliko utakmica u Milanu, na klupi je i to je problem. Ali porazgovarat ću s njim i kad vidim njegovo stanje ću odlučiti. On je igrač koji daje sve od sebe za reprezentaciju i za takve igrače nikad nije bio problem ako bi izostao na nekoliko utakmica u klubu. Neki igrači nisu u prvom planu u svojim klubovima, ali kad dođemo u reprezentaciju, moramo se okrenuti reprezentaciji. Mislim da je reprezentacija nešto posebno. Kad dođeš tu, zaboraviš na klub i daješ sve od sebe.”

DALIĆ POSTAVIO ULTIMATUM NEKADAŠNJEM PRVOTIMCU: ‘Morat će pronaći novi klub ako misli braniti za reprezentaciju’

Još jednom je priznao i pogrešku koja mu se dogodila u utakmici protiv Azerbajdžana.

“Ponavljam da je moja greška što nisam napravio neke rošade, ne libim se to priznati. Došlo je do pada energije, snage i mislim da sam morao tu puno bolje reagirati. Slovačka je bila sjajna utakmica i to me malo povuklo.”

Poljud čeka repezentaciju već jako dugo, a i izbornik se veseli nastupu u Splitu.

“Veselim se utakmici na Poljudu. Da stadion ima 100 tisuća ljudi, bio bi prepun. Karte su prodane u rekordnom roku i to je zank da u Splitu svi s nestrpljenjem čekaju ovu utakmicu. Očekujem da će se travnjak popraviti do utakmice. Nama treba dobra podloga.”

Mađarski bunker

“Oni imaju motiv nakon utakmice u Budimpešti. Oni su neočekivano izgubili od Slovaka, ali ostali su bez svog motora momčadi Nagyja zbog kartona. Imaju odličnog visokog napadača Szalaia. Moramo se postaviti kao protiv Slovačke i neće biti problema. Oni će se sigurno postaviti u bunker. Morat ćemo paziti na prekide i spriječiti ih, pokazati snagu i volju da spriječimo pogodak. Ne smijemo si stvoriti pritisak.”, rekao je izbornik o Mađarima.

Nije mogao izbjeći pitanje o Domagoju Bradariću, lijevom beku kojeg mnogi zazivaju da se pojavi u reprezentaciji.

“Pratio sam ga baš jučer. On je sada u mladoj reprezentaciji i govorim da nama trebaju mladi igrači. Evo, i Barišić je jučer dao gol, u dobroj je formi. Svaki mladi igrač je praćen i mislim da su na dobrom putu da zamijene ove starije. U ovom trenu sam se odlučio za Barišića i Melnjaka, ali pratimo i druge”, rekao je Dalić.

Modrić bi došao i pješice

Luka Modrić vratio se u postavu reala i zabio sjajan gol u prošloj utakmici.

“Taj gol mu je dao veliko samopouzdanje, a one priče da neće doći u reprezentaciju nisu bile na mjestu. Luka bi došao pješice ako treba”, objasnio je Dalić.

Osvrnuo se izbornik i na vratare koji, izuzev Livakovića, u svojim klubovima loše brane ili ne brane uopće.

“To je specifična situacija. Kaliniću i Slugi nije lako, no ne smije se trener odreći i igrača. kao oni nisu u formi, ako ne brane do kraja sezone, ja moram tražiti druga rješenja. Ako Kalinić ne bude branio, mora naći novi klub ako misli braniti za reprezentaciju. ne želim vratare lako otpisivati.”

13:18 – O golmanima: “To je specifična situacija. Kaliniću i Slugi nije lako, no ne smije se trener odreći i igrača. kao oni nisu u formi, ako ne brane do kraja sezone, ja moram tražiti druga rješenja. Ako Kalinić ne bude branio, mora naći novi klub ako misli braniti za reprezentaciju. ne želim vratare lako otpisivati.”

13:17– O Modrićevom golu: “Taj gol mu je dao veliko samopouzdanje, a one priče da neće doći u reprezentaciju nisu bile na mjestu. Luka bi došao pješice ako treba.”

13:16 – O Domagoju Bradariću: “Pratio sam ga baš jučer. On je sada u mladoj reprezentaciji i govorim da nama trebaju mladi igrači. Evo, i Barišić je jučer dao gol, u dobroj je formi. Svaki mladi igrač je praćen i mislim da su na dobrom putu da zamijene ove starije. U ovom trenu sam se odlučio za Barišića i Melnjaka, ali pratimo i druge.

13:16 – O minutaži igrača: “Neki igrači nisu u prvom planu u svojim klubovima, ali kad dođemo u reprezentaciju, moramo se okrenuti reprezentaciji. Mislim da je reprezentacija nešto posebno. Kad dođeš tu, zaboraviš na klub i daješ sve od sebe.”

13:14 – O travnjaku: “Očekujem da će se travnjak popraviti do utakmice. Nama treba dobra podloga.”

13:12 – O Mađarima: “Oni imaju motiv nakon utakmice u Budimpešti. Oni su neočekivano izgubili od Slovaka, ali ostali su bez svog motora momčadi Nagyja zbog kartona. Imaju odličnog visokog napadača Szalaia. Moramo se postaviti kao protiv Slovačke i neće biti problema. Oni će se sigurno postaviti u bunker. Morat ćemo paziti na prekide i spriječiti ih, pokazati snagu i volju da spriječimo pogodak. Ne smijemo si stvoriti pritisak.

13:09 – O publici na Poljudu: “Veselim se utakmici na Poljudu. Da stadion ima 100 tisuća ljudi, bio bi prepun. Karte su prodane u rekordnom roku i to je zank da u Splitu svi s nestrpljenjem čekaju ovu utakmicu.”

13:07 – O prošloj utakmici: “Ponavljam da je moja greška što nisam napravio neke rošade, ne libim se to priznati. Došlo je do pada energije, snage i mislim da sam morao tu puno bolje reagirati. Slovačka je bila sjajna utakmica i to me malo povuklo.”

13:06 – O Anti Rebiću: “Nažalost, Ante ne igra posljdenjih nekoliko utakmica u Milanu, na klupi je i to je problem. Ali porazgovarat ću s njim i kad vidim njegovo stanje ću odlučiti. On je igrač koji daje sve od sebe za reprezentaciju i za takve igrače nikad nije bio problem ako bi izostao na nekoliko utakmica u klubu.”

13:05 – O pitanju Vlašić ili Rakitić: “Čekaju nas dvije utakmice u tri dana i moramo imati drugačiji pristup i podijeliti snage. Sigurno ćemo koristiti 15-16 igrača. Vidjet ćemo kroz treninge i razgovore. Nikola je u sjajnoj formi, a drago mi je i da je Ivan ponovo s nama. Imamo širok kadar i dobru klupu, tako da će biti tu dosta razmišljanja, ali nadam se da ću donijeti prave odluke i da ćemo pobijdeiti Mađare.”

13:00 – “Svi igrači dolaze, neki kasne jer su igrali kasne utakmice, nadam se da će svi stići do treninga. Nitko nema nikakvih problema. Sve ovisi o nama. Prva stepenica su Mađari, ali ni Wales nije nebitna utakmica. Tamo smo imali nezgodan rezultat i očekujem da moramo to popraviti ako na kraju dođe pitanje nekog međusobonog omjera. Mislim da će 15 bodova biti dovoljna za prolaz dalje. Pobjeda protiv Mađarske bit će važna za samopouzdanje i da se malo odlijepimo od ostatka momčadi.”

13:00 Krenula je konferencija za medije, Zlatko Dalić obraća se javnosti.

12:00 Dalić je u pratnji supruge stigao u Hotel Lav i uskoro će se obratiti javnosti.