UŽIVO, ZLATKO DALIĆ I LUKA MODRIĆ UOČI UTAKMICE SA ŠVEDSKOM: Hrvatska kreće u ključan dvoboj za očuvanje statusa

Dalić o periodu nakon SP-a: “Nitko nije odigrao toliko teških utakmica nakon Svjetskog prvenstva kao Hrvatska. Igrali smo sa osam ekipa iz TOP 10. Moramo kroz te teške utakmice tražiti i novi sustav i nova pojačanja. Imamo sad dvije teške utakmice, a morat ćemo isprobati i novi sustav. Nemamo vremena, a za radikalne promjene treba vremena.”

Dalić o Vrsaljku: „Napisao mi je poruku da je napravio to čišćenje koljena koje ga je smetalo. Nadam se da je našao pravi razlog tih pehova. On je optimist kao i uvijek. Nadamo se da je kraj tih pehova. Trebamo ga i iščekujemo u reprezentaciji. On nam znači puno i čeka ga mjesto. Nadam se da će se vratiti još jači.”

Dalić o bekovima: „Veseli me činjenica da se pojavio jedan mladi igrač kao što je Domagoj Bradarić, ali mi u svemu tome zaboravljamo Melnjaka koji je odigrao jednu sjajnu utakmicu protiv Francuza i Švicaraca. Tako da sad u ovom trenutku imamo tri igrača na toj poziciji, a Bradarić je dobiti priliku na bekovskoj poziciji, no ne smijemo nakon jedne utakmice nekoga otpisati ni uzdizati. Bradarić je zaista jedan dobitak za reprezentaciju. Na desnom bočnom tražimo zamjenu za Vrsaljka. Zasad je Uremović tu standardan jer tu poziciju igra i u klubu.

Dalić o Švedskoj: “Šveđani su dobri i čvrsti i opasni, imaju dvojicu napadača koji mogu napraviti pomutnju u našim redovima , a to su Berg i Forsberg. Ali mi se moramo pokazati. Trebala bi biti kiša, što će nama štetiti. Oni igraju 4-4-2 s ofenzivnim bekovima. Izgubili su dvije utakmice kao i mi, ali izgubili su ih kod kuće. Ova će utakmica presuditi tko ostaje u elitnoj skupini, a nama je to cilj.”

Dalić o Kramarićevoj ozljedi: “Kramarić je odradio trening jučer, danas ćemo još napraviti jedan test. On će sam odlučiti hoće li igrati. Ako bude sto posto fit, onda će nastupiti, a ako ne, onda je bolje da ga sačuvamo za Francuze. Ne trebamo ništa forsirati.“

Dalić o potencijalnim protivnicima na Euru: “Oba protivnika su teški. Škoti će biti domaćini ako prođu. A s druge strane mislim da je Srbija kvalitetnija reprezentacija i da bi nam bila teži suparnik.“

Hrvatska nogometna reprezentacija pred dva je nova izazova u Ligi nacija. Vatreni u nedjelju na Maksimiru dočekuju Šveđane od 18 sati, dok će u srijedu igrati protiv Francuske.

Hrvatskoj će na neki način ova utakmica sa Švedskom biti prekretnica. Nakon sjajnog izdanja u prijateljskoj utakmici protiv Švicarske, Švedska bi nam mogla doći kao momčad protiv koje bismo dokazali da spadamo u ovu elitnu skupinu Lige nacija.

Uoči utakmice protiv Švedske na konferenciji za medije su se oglasili kapetan naše reprezentacije Luka Modrić te izbornik Zlatko Dalić.