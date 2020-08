UŽIVO, ZIDANE IZ SASTAVA UOČI UTAKMICE IZBACIO MEGAZVIJEZDU; ‘Imao sam razgovor s njim u četiri oka’

Od 21.00 na Etihadu i u Torinu igraju se uzvratni dvoboji osmine finala Lige prvaka između Man Cityja i Reala iz Madrida, te Juventusa i Lyona. Tekstualni prijenos ovih zanimljivih dvoboja, nakon pet mjeseci stanke u Ligi prvaka zbog koronavirusa, UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr

Uzvratne utakmice osmine finala Lige prvaka

MANCHESTER CITY – REAL MADRID 0:0 (2:1)

JUVENTUS – LYON 0:0 (0:1)

Zinedine Zidane još nije prelomio hoće li u Manchesteru koristiti od prve minute fantastičnog Edena Hazarda. Belgijac je imao iznimno teško prvu godinu u Madridu.

Hazard imao problema, ali je spreman

Prilagodba, pa dvije teže ozljede i operacija, opasno su mu poremetili ritam i teško hvata formu sa kojom bi mogao činiti razliku na terenu i, uostalom, zbog čega je i doveden. Puno će u taktičkom smislu ovisiti od Zidaneovoj odluci hoće li igrati sa 3 ili 4 veznjaka. No, možemo pretpostaviti da će Real u ovom dvoboju biti ofenzivan jer hvata rezultat.

“Hazard unatoč svemu ima samopouzdanja i u dobroj je formi. Imali smo dosta vremena pripremiti se za ovu utakmicu i mislim da je spreman”, izjavio je Zinedine Zidane na jučerašnjoj presici, koji je iz sastava za današnju utakmicu “izbacio” Garetha Balea koji niti nije doputovao sa suigračima u Manchester.

Odnosi između Zidanea i Balea nisu na razini

Svima je već odavno jasno kako odnosi između Zidanea i Balea nisu na razini, ali da je tako loše teško je povjerovati… U stvari, čini se kako je ovo posljednja kap koja je prelila ionako već do vrha punu čašu strpljenja čelnika Reala, Bale će ovog ljeta doslovno odletjeti sa Santiago Bernabeua, Real će pristati na sve samo da se riješi problematičnog i preskupog Velšanina koji svojim ponašanjem daje povod šefovima na Santiago Bernabeu da ga se riješe…

Zinedine Zidane nije uspio izbjeći pitanja oko Balea. Odgovorio je vrlo kratko…

‘Imao sam razgovor u četiri oka s Baleom, ali neke stvari jednostavno moraju ostati u svlačionici’

“Ne mogu vam reći ništa konkretno. Poštujem Balea kao i sve igrače”, započeo je Zidane te na insistiranje novinara dodao:

“Imao sam razgovor s njim u četiri oka, ali neke stvari jednostavno moraju ostati u svlačionici između trenera i igrača, molim vas da to poštujete, jer to je sve što vam mogu reći. On je igrač Real Madrida i to treba poštovati”, prenosi madridski AS Zidanove riječi.