Ranije ovog tjedna plasman u četvrtfinale su izborila posljednja dva kluba, minhenski Bayern i londonski Chelsea

Prošlogodišnji finalisti Lige prvaka Bayern i Paris Saint-Germain susrest će se već u četvrtfinalu ovogodišnjeg izdanja elitnog europskog nogometnog klupskog natjecanja, odlučeno je ždrijebom u sjedištu Europskog nogometnog saveza u Nyonu.

Preostali parovi su Manchester City (Eng) – Borussia Dortmund (Njem), Porto (Por) – Chelsea (Eng) i Real Madrid (Špa) – Liverpool (Eng).

The road to Istanbul is set! 😍 Which 2 teams will make the final? 🤔#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/HdgWQRCMHQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2021

Prve četvrtfinalne utakmice na rasporedu su 6. i 7. travnja, a uzvrati 13. i 14. travnja.

Polufinale

Pobjednik dvoboja Bayern – PSG će u polufinalu igrati protiv boljeg iz dvoboja Manchester Cityja i Borussije Dortmund, dok će se u drugom polufinalu boriti pobjednik meča Real Madrid – Liverpool protiv boljeg iz para Porto – Chelsea.

U polufinalu će prve utakmice biti odigrane 27. i 28. travnja, a uzvratni dvoboji su na rasporedu 4. i 5. svibnja.

Finale Lige prvaka bit će oidigrano 29. svibnja u Istanbulu na Olimpijskom stadionu Ataturk.

Parovi četvrtfinala Lige prvaka (6./7. i 13./14. travnja)

Manchester City (Eng) – Borussia Dortmund (Njem)

Porto (Por) – Chelsea (Eng)

Bayern (Njem) – Paris Saint-Germain (Fra)

Real Madrid (Špa) – Liverpool (Eng)

12.18 U polufinalu će igrati PSG/Bayern i Man City/Bayern te Porto/Chelsea i Real Madrid/Liverpool.

12.16 Izvučeni su svi četvrtfinalisti. Real Madrid našeg Luke Modrića očekuje okršaj s engleskim prvakom Liverpoolu, a u četvrtfinalu igrat će se i repriza prošlogodišnjeg finala između njemačkog Bayerna i francuskog PSG-a. Druga dva para su Porto – Chelsea i Manchester City – Borussia Dortmund.

12.09 Legendarni tuski nogometaš Hamit Altintop, koji će izvlačiti kuglice. Prva momčad u paru koja bude izvučena igrat će prvu utakmicu na svojem terenu.

12.06 Na pozotnici je UEFA-in glavni tajnik Giorgio Marchetti koji će voditi u izvlačenje parova.

12.03 Voditelj drži uvodni govor i predstavlja sve četvrtfinaliste. Na ekranu se prikazuju najbolji potezi iz osmine finala.

12.00 Počeo je ždrijeb četvrfinalnih parova.

🌎 Where in the world are you watching? 👀#UCLdraw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2021

U petak u podne će se u Nyonu odžati ždrijeb četrtfinala najelitinijeg europskog klupskog natjecanja, Lige prvaka.

U srijedu, nakon što su odigrane posljednje utakmice osmine finala, branitelj naslova Bayern Munchen i Chelsea postali su posljednji četvrtfinalisti i pridružili se Borussiji Dortmund, Portu, Liverpoolu, Paris Saint-Germainu, Real Madridu i Manchester Cityju.

U četvrtinalu nema ograničenja, svatko može igrati sa svakim i mogu se očekivati neki uistinu spektakularni dvoboji.