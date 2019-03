ZLATKO DALIĆ OBRATIO SE JAVNOSTI: Izbornik doprvaka svijeta otkrio nove probleme u reprezentaciji i govorio o Petkoviću

Hrvatski nogometaši u ponedjeljak se okupljaju (12 sati) i započinju s pripremama pred početak kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2020. godine. Izbornik Vatrenih Zlatko Dalić održao je konferenciju za medije u 10 sati u Hotelu Hilton.

Zlatko Dalić obratio se predstavnicima medija na dan ukupljanja Vatrenih. Nova loša vijest je ta da Tin Jedvaj vjerojatno, kako je to i sam izbornik otkrio, neće biti spreman za Azerbajdžan. Ante Rebić također ima problem s ozljedom, u nedjelju je igrao svega 15 minuta u pobjedi Eintrachta nad Nürnbergom u Frankfurtu.

Hrvatski napadač ušao je u igru u 76. minuti, a u 82. se mogao upisati u strijelce, ali je bio trunku neprecizan. U 88. minuti Rebić je zatresao mrežu, ali je nakon pregleda VAR-a pogodak poništen zbog zaleđa. Također, izbornik je nahvalio Andreja Kramarića, igrača koji je trenutno u najboljoj formi od svih reprezentativaca i koji zabija u dresu Hoffenhaima.

10.20 – “Bruno Petković je igrač kojeg mi nemamo u momčadi. On je s nama, u kombinaciji je i može pomoći. Moramo vidjeti i kakva će situacija biti s Rebićem”.

10.16: “Veseli me što Kramarić zabija, on je u najboljoj formi. Definitivno, morat ćemo u kvalifikacijama promijenit način igre nego što smo to igrali na SP-u. Sad se okreće situacija, mi smo favoriti u ovim kvalifikacijama i morat ćemo imati posjed lopte. Stoga ćemo raditi na tom posjedu lopte. Bit će najopasnija ta situacija kad se izgubi posjed, o tome smo puno razmišljali i na tome ćemo raditi. Taj posjed mora biti strpljiv, ta tika taka ispada iz mode ali morat ćemo sad to raditi”.

10.15: “Kalinić ima moje puno povjerenje, ali morat ćemo vidjeti što ćemo s njim.

10.13: “Stalno govorim da neću gledati negativno i ako ćemo nabrajati tko nam sve nedostaje, ići ćemo u svom smjeru. Koga nema nema, morat ćemo naći rješenje. U obrani od onih sa SP-a samo je Vida tu, u ofenzivnom dijelu imamo problema i koje me muče, Rebić je igrao samo 15 minuta. Najveći problem je faza obrane ipak. To ćemo u ova tri dabna probat složiti”.

10.10: “Uputili smo dva pretpoziva i aktivirali ih, radi se o Petkoviću i Bartolecu. Nadam se kako će se Pjaca oporaviti, pozvali smo Bartolca jer imamo problema s Jedvajem koji vjerojatno neće biti spreman, to ćemo još danas vidjeti. Imamo dva dana pripremu za Azerbajdžan. Ovim putem molim sve naše navijače da napune stadion, trebat će nam podrška, ali idemo to riješiti. Danas ćemo znati puno više kad dođu. Jedvaj se ozljedio prošli tjedan, na snijegu je napravio jedan duel i došlo je do ozljede. Napravljen je test nakon i osjetio je bol. Nema smisla da igrača koji je načet koristimo, vidjet ćemo”, kazao je izbornik Zlatko Dalić na uvodu presice.

Prvi trening s igračima izbornik će imati od 19 sati na Hitrec – Kacianu i on će biti otvoren za javnost. Hrvatska svoj pohod na Euro započinju utakmicom s Azerbajdžanom u četvrtak, 21. ožujka u Maksimiru. Premijeru na klupi Azera imat će Nikola Jurčević. Iduća provjera su Mađari tri dana kasnije u Budimpešti.

Uoči prvih utakmica sve su oči uprte u Zlatka Dalića koji je zbog velikih problema s ozljedama mora posezati za novim rješenjima u sustavu igre. Nedostaju tri prva beka reprezentacije: Šime Vrsaljko, Ivan Strinić, Josip Pivarić, a posljednji je zbog teške ozljede ligamenata otpao i talentirani krilni napadač Fiorentine Marko Pjaca.

Umjesto njega je prvi poziv dobio napadač Dinama Bruno Petković, a Karlo Bartolec, desni bek danskog Nordsjaellanda, dobio je poziv kao zamjena za Tina Jedvaja, odnosno izbornik je aktivirao njegov predpoziv.