UŽIVO, VARAŽDIN – RIJEKA: GOOOL, Preporođeni Ivan Posavec zabija gol i drugu utakmicu zaredom za potpuni šok na klupi Rijeke; Što se to događa s društvom s Kvarnera?

Nogometaši Dinama plasirali su se u četvrtfinale Hrvatskog kupa pobijedivši kao gosti drugoliašku momčad Rudeša sa 2:0 (0:0). Danas je na rasporedu još jedan utakmica osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa u kojoj je od 16 sati Varaždin domaćin Rijeci, pobjedniku posljednja dva izdanja ovog natjecanja

UŽIVO:

Osmina finala hrvatskog Kupa; Gradski stadion Varaždin

VARAŽDIN – RIJEKA 1:0

VARAŽDIN: Zelenika – Drožđek, Posavec, Benko, Senić, Obregon, Đurasek, Stolnik, Tkalčić, Pellumbi, Daničić

RIJEKA: Nwolokor – Galović, Murić, Čerin, Menalo, Štefulj, Tomečak, Capan, Smolčić, Lončar, Kulenović

45’+3 – Gotovo je prvo poluvrijeme. Nakon što su Riječani bolje otvorili utakmicu s dvije prilike Kulenovića, Simonu Rožmanu prvo se ozlijedio Tomečak koji je nosio do trenutka izlaska u 12. minuti, a nakon njega ozlijedio se i Filip Braut, nogometaš koji ga je zamijenio. No, iako igra Rijeke nije pala, jedna odlično ubačena lopta iz kornera i majstorski skok Ivana Posavca koji je preporođen, doveli su do iznenađujućeg vodstva Varaždinaca na svom terenu.

45′ – Igrat će se još tri minute sudačke nadoknade.

39′ – GOOOL: Posavec nakon kornera zabija glavom za 1:0. Fantastičan skok na 8 metara ravno u mrežu. Lopta je bila ubačena iz desnog kornera. Inače, kad je bivši trener Samir Toplak gostovao nedavno u jednom nogometnom podcastu, rekao je kako Posavec nikad nije zabio gol kao senior. I onda je on sad zabije dva zaredom za svoja prva dva gola u seniorskoj karijeri. Kakva priča…

38′ – U Varaždinu je trenutno samo 1 stupanj. Bio je sad to jubilarni deseti prekršaj na utakmici, Rijeka ih ima 6, Varaždin 4.

36′ – Varaždin ima napad. Lopta je ubačena na Obregona, Tkalčić mu je bacio loptu, ali Obregon nije uspio izboriti korner. Napad je za Rijeku sad.

29′ – Ništa od penala. Lovrić je procijenio kako intenzitet nije bio dovoljan za pokazati na bijelu točku. Ipak, Rijeka će ostati bez Filipa Brauta koji se u duelu s Domagojem Drožđekom ozlijedio. On je drugi igrač Rijeke koji se ozlijedio u ovoj utakmici.

28′ – Evo nam i druge sumnjive situacije u dvoboju. Zdenko Lovrić pogledat će situaciju u 16 metara putem VAR-a. Filip Braut navodno je srušio jednog od nogometaša Varaždina. Usporena snimka pokazuje da je to Domagoj Drožđek.

25′ – Konsolidirao se Varaždin i sad momčad Zorana Kastela i Darija Jerteca igra puno bolje, Rijeka više nema toliki posjed. Puno obrani pomažu veznjaci poput Ivana Posavca.

20′ – Simon Rožman više uz aut liniju, pokazuje kako da se kreću igrači njegove momčadi.

18′ – Menalo je probao udarac, treći Riječki, ali odlazi to iznad gola. Luka Menalo drugi je najbolji strijelac hrvatskog nogometnog kupa u ovoj sezoni.

16′ – Varaždin se brani u formaciji 5-4-1. Samo je Benko ostao nešto istureniji naprijed. Evo sad akcije, Lončar proslijeđuje jednu loptu naprijed, opasno je to na 16 metara, ali ipak ništa. Napad je za Varaždin. Stolnik ide na dugu loptu, skok Obregona. Ništa, brza je kontra sad za Rijeku. No, vraćaju se u obranu Varaždinci.

15′ – Ubačaj iz kuta za Rijeku. Prošla je lopta sve, išla baš na prvu vratnicu…

12′ – Evo i najavljene izmjene. Tomečak ide van, Braut ulazi na poziciju desnog beka. On je izdanak riječke omladinske škole.

10′ – Kapetan Rijeke u ovom dvoboju Tomečak pokušao je izboriti ubačaj iz auta, ali ništa. Lopta je za Varaždin. Deset je minuta igre u Varaždinu, Rijeka je nešto bolja, imaju dvije prilike Kulenovića. Čini se kako se Tomečak ozlijedio i kako će morati van iz igre. Sprema se igrač s brojem dva Braut Filip.

9′ – Ima li penala, Lovrić se nije oglasio. Inače, na ovoj utakmici ima pomoć VAR sobe. Gusto je bilo u petercu Varaždina, činilo se kako će Kulenović pogoditi jer je imao zamah i situaciju, ali čisti to obrana domaćina.

8′ – Lopta ide na Menala, ali oko njega su dvojica.

7′ – Prvi udarac na utakmici, kao da smo prozvali aktere dvoboja. Sandro Kulenović sjurio se po lijevoj strani i tukao, otišlo je to pored vratnice. Bio je to bijeg nogometaša koji je ove sezone stigao u Rijeku na posudbu iz Dinama i eksplodirao.

6′ – Još uvijek čekamo na prvi pravi udarac, prvu pravu prijetnju za obje strane.

1′ – Počela je utakmica u Varaždinu. Početni udarac izveo je kolumbijski napadač Jorge Obregon, Varaždin kreće s centra.

15.53 – Još nas malo dijeli do utakmice Varaždina i Rijeke.