UŽIVO

Varaždin-Hajduk 0:0

1' Počela je utakmica.

Hajduk gostuje u Varaždinu od 19.00 u utakmici gdje može otići već u ranoj fazi prvenstva na visokih +11 pred Dinamom.

Mario Kovačević, trener Varaždina: "U četiri kola Hajduk ima jednako toliko pobjeda, zaista je riječ o dobroj ekipi. Prošle smo sezone odigrali tri kvalitetne utakmice, no na našu su žalost one otišle na njegovu stranu. Već su u posljednjoj utakmici koja je odigrana proljetos u Splitu bili puno bolji, rekao sam već tada da je to puno ozbiljnija momčad nego što je bila u prethodnim susretima, a ovoga ljeta su se dodatno pojačali. Nakon ispadanja iz Europe sada su Splićanima sve misli usmjerene na prvenstvo. Nalaze se na prvom mjestu, u gradu vlada euforija, imaju i razloga za nju jer posjeduju kvalitetu. Znamo što nas očekuje, ali mi i dalje gledamo sebe."

Adnan Čustović, pomoćni trener Hajduka: "Očekujem tešku utakmicu, jer Varaždin je još uvijek neporažen u prvenstvu s tri neriješena ishoda i pobjedom. Veći dio momčadi je ostao od prošle godine, imaju i novih igrača, dobrih individualac. Brodić je uvijek opasan u šesnaestercu, znamo za Mitrovskog, ali i kvalitetu Šege. Poslije napornog razdoblja imali smo kompletan tjedan za pripremu utakmice. Želio bih da ostanemo u pobjedničkom nizu. Svjesni smo da je i mala euforija zavladala među navijačima, ima puno emocija i htjeli bi nastaviti svaku utakmicu sve jače i bolje."

