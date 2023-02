Nakon jučeršnje pobjede Dinama nad Istrom, Hajduk bi novim kiksom danas u Varaždinu od 15 sati gotovo pa predao titulu aktualnom prvaku.

Bijeli su bili poraženi u prošlom kolu protiv Rijeke na domaćem terenu (2:1), a na posljednjem gostovanju, Istra je bila bolja sa 3:0.

Varaždin nije protivnik na kojem bi se Splićani željeli "vaditi", jer se radi o hitu ovogodišnjeg prvenstva. Marko Livaja je bio pod znakom upitnika za ovaj susret jer nije trenirao početkom tjedna zbog povišene temperature, ali trebao bi se naći u sastavu.

Trener Hajduka Ivan Leko: "Situacija može biti bolja, kada izgubiš dvije zaredom nije dobro. U Hajduku se to ne događa često, ali nama jest. Nastojali smo kroz vrijeme za razgovor, analizu i ponajviše rad na terenu to popraviti. Svjesni smo da treba puno toga popraviti, i stožer i igrači. To što smo pružili, posebno drugo poluvrijeme zadnje utakmice, treba biti puno bolje."

Mario Kovačević, trener Varaždina: "Vjerujem da može biti treća sreća. Hajduk je pobijedio u dvije prethodne utakmice, ali i mi smo imali svojih prilika i nadigravali se. Dolaze nam u negativnom nizu i sigurno je da će se htjeti vaditi, ali napravit ćemo sve za bodove."

UŽIVO

Supersport hrvatska nogometna liga, 21. kolo

VARAŽDIN-HAJDUK 0:0

Početak susreta je u 15 sati.