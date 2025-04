Kovač sanja čudo protiv Barce, Aston Villa igra najveću utakmicu u ovom stoljeću. Stigli sastavi

Sastavi

Borussia Dortmund: Kobel - Bensebaini, Anton, Sule, Couto - Svensson, Nemcha Gross, Adeyemi - Beier, Guriassy

Barcelona: Sczesny - Kounde, Cubarsi, Araujo, Martin - De Jong, Fermin, Gavi- Yamal, Raphinha, Lewandowski

Uživo

Utakmice kreću za 15 minuta.

Foto: Profimedia

Tu su i sastavi Aston Ville i PSG-a.

U Birminghamu se danas tražila ulaznica više. Navijači Ville vjeruju u preokret.

Najava

Liga prvaka doša je do četvrtfinalne faze, i to do uzvratnih utakmica što znači da ćemo večeras saznati prva dva polufinalista ovosezonskog izdanja elitnog klupskog nogometnog natjecanja. Puno odgovora dobili smo već u prvim utakmicama pa tako danas domaćini imaju težak zadatak pred sobom.

Niko Kovač i njegova Borussia Dortmund poraženi su čak s 4:0 u Barceloni i samo ih teorija drži u igri. Točnije, napravit će vjerojatno i najveće iznenađenje u povijesti natjecanja ako danas nekako izbore polufinale. Nema puno lakši zadat niti Aston Villa. Englezi su u Parizu izgubili 3:1, ali nade još ima. Cijeli Birmingham sanja čudo u najvećoj utakmici u ovom stoljeću za Aston Villu, europskog prvaka iz 1982.

