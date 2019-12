UŽIVO, ŠAHTAR – ATALANTA: Darijo Srna može Dinamovcima donijeti europsko proljeće, a Mario Pašalić srušiti sve snove

Utakmicu Šahtara i Atalante uživo možete pratiti na portalu Net.hr

Liga prvaka, 6. kolo

Stadion Metalist, Harkiv, 18:55

Šahtar – Atalanta

Uoči susreta posljednjeg kola skupine C Lige prvaka protiv Manchester Cityja, nogometaši Dinama korak su do još jednog prezimljavanja u Europi. Nakon što su prošle godine dogurali do osmine finala Europske lige i tako prvi put nakon skoro pola stoljeća dočekali proljeće u Europi, Modri ove sezone mogu izboriti nastavak natjecanja i u Ligi prvaka. Međutim, u posljednjih 90 minuta natjecanja po skupinama mogu i ispasti iz Europe.

U posljednjem kolu Dinamo će u srijedu na punom Maksimiru dočekati Manchester City, a u drugom susretu se sastaju Šahtar i Atalanta.

Modri mogu do osmine finala Lige prvaka jedino ako pobijede Manchester City, a u drugi susret završi neodlučenim ishodom ili pobjedom Atalante.

U slučaju pobjede Dinamo bi skočio na osam bodova i tada u drugom susretu Šahtar ne bi smio osvojiti tri boda jer bi onda imao devet bodova i osvojio bi drugo mjesto iza Cityja. U svim ostalim raspletima hrvatski prvak ostaje bez osmine finala elitnog natjecanja “Starog kontinenta”, ali može do trećeg mjesta u skupini koje vodi u šesnaestinu finala Europske lige.

Ukoliko susret u Zagrebu završi bez pobjednika, momčadi Nenada Bjelice bi trebao remi u Harkovu ili pobjeda Šahtra. Tada bi City i Šahtar nastavili natjecanje u Ligi prvaka, Dinamo u Europskoj ligi, a Atalanta bi ispala.

U slučaju remija u Zagrebu i pobjede Atalante u Ukrajini, ‘Modri’ ispadaju iz Europe, Talijani idu u osminu finala ‘Champions League’, a Šahtar u Europsku ligu.

Dinamo može do proljeća u Europskoj ligi i uz poraz od ‘Građana’, ali tada Šahtar mora u Harkovu osvojiti barem bod protiv Atalante. Podsjetimo, u slučaju istog broja bodova gledaju se međusobni susreti, a Dinamo je bolji od Atalante (4-0, 0-2), te lošiji od Šahtara (3-3, 2-2)