UŽIVO, RIJEKA – GORICA 0-0: Rožman u potrazi za iskupljenjem nakon iznenađujućeg poraza

Utakmicu Rijeke i Gorice pratite uživo na portalu Net.hr.

UŽIVO

31. kolo Prve HNL

Stadion Rujevica, Rijeka, 18:55

Rijeka – Gorica 0:0





1′ Počela je utakmica na Rujevici.

Lov na drugo mjesto nastavlja se večeras na Rujevici. Nakon što se u posljednjih nekoliko dana svašta izdogađalo na tablici HNL-a Rijeka ima priliku stići na drugo mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka.

No pred njima je nelak zadatak. Gorica je u dobroj formi, ne zna za poraz u posljednjih šest utakmica protiv Rijeke, dok je slavila u posljednje dvije od tri utakmice.

Gorica u prednosti ove sezone

“Cilj je igrati kontinuirano dobro, a ne samo s vremena na vrijeme. Vjerujem da mojim igračima nije jednostavno jer pokušavamo puno toga promijeniti, igrati drugačiji nogomet. U nekim dijelovima nekih utakmica vidjeli smo zaista dobre izvedbe, ali ne možemo istrčati i pokazati jedno dobro poluvrijeme, nogomet se igra svih 90 minuta. Možeš igrati vrlo dobro 89. minuta, zaspati na jednu minutu i katkada je to protivniku dovoljno za pobjedu. No, vjerujem u to što radimo, u svakoj utakmici napredujemo u nekoj fazi. Protiv Rijeke ćemo pokušati pokazati najbolju stranu Gorice kakvu smo vidjeli protiv Dinama”, kazao je trener Gorice Valdas Dambrauskas uoči utakmice.

Riječani se ne mogu baš pohvaliti svojom posljednjom izvedbom. Izgubili su u gostima kod Slaven Belupa 1:0. No na Rujevici će imati podršku navijača. Naravno, bit će ih samo ograničen broj.

“Najbolji lijek nakon poraza je pobjeda. Čeka nas Gorica, koja je jako dobro organizirana ekipa uz agresiju u srednjem redu. Bitno mi je kod svojih igrača vidjeti glad, da ih je poraz dotukao u smjeru da već na idućoj utakmici želimo pokazati više i uz pomoć navijača doći do pobjede”, rekao je Simon Rožman, trener Rijeke, u najavi utakmice.

