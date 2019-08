GENT ZAUSTAVIO RIJEKU U DOIGRAVANJU EUROPSKE LIGE: Bišćanova momčad stigla na vrata Europe pa za minutu sve prosula

Jedini pogodak za domaćine zabio je Puljić u 32. minuti, no Riječani su već u sljedećoj akciji primili gol

Doigravanje Europske lige, 2. utakmica

Stadion Rujevica, Rijeka, 20:00 h

RIJEKA – GENT 1-1

Rijeka: Prskalo, Punčec, Župarić, Tomečak, Raspopović. Halilović, Lepinjica, Capan, Lončar, Čolak, Acosty.

Gent: Kaminski, Plastun, Ngadeu-Ngadjui, Lustig, Asare, Qwusu, Kums, Odjidja-Ofoe, Dejaegerem David, Depoitre

Nogometaši Rijeke nisu se uspjeli plasirati u Europsku ligu nakon što su u u uzvratnom susretu play-offa na Rujevici odigrali 1:1 protiv Genta i tako nisu uspjeli nadoknadili poraz 1:2 iz prve utakmice.

Rijeka je prije sedam dana izgubila sa 1:2, ali nažalost na Rujevici nije uspjela upisati pobjedu. Momčad Igora Bišćana vodila je 1:0 i imala rezultat koji je vodi dalje, ali radost je kratko trajala.

Rijeka je do sada tri puta igrala u Europskoj ligi, no nažalost posljednje dvije sezone svoj europski put završava u kvalifikacijama. Lani je ispala u 3. pretkolu od Sarpsporga, a ovoga puta u završnoj rundi kvalifikacija od Genta.

Rijeka je povela u 32. minuti golom Jakova Puljića, no samo dvije minute kasnije izjednačio je Igor Plastun, a do kraja susreta više nije bilo golova.

Igor Bišćan je imao dosta problema u slaganju momčadi, zbog ozljeda, a u 19. minuti ozlijedio se i prvi napadač Antonio Čolak.

Šok na šok

Prvu priliku Rijeka je imala u 12. minuti. Acosty je prošao po desnoj strani i odlično ubacio u kazneni prostor, no Lončar je pucao pored gola. U 32. minuti Rujevica je ‘eksplodirala’. Lončar je s lijeve strane ubacio na drugu stativu, gdje je Acosty vratio do Puljića, a on sa 7-8 metara zabio pod vratnicu za vodstvo domaćina.

Nažalost, radost je kratko trajala. Samo dvije minute kasnije stoper Plastun je zabio iz gužve za 1:1.

Prvu opasnost u nastavku susret vidjeli smo pred vratima belgijskog sastava, strijelac prvog gola Puljić pokušao je u 58. minuti izvana, ali vratar Kaminski je obranio. Šest minuta kasnije zaprijetio je Halilović, ali je bio neprecizan.

Možda i najbolju priliku za pogodak koji bi domaćine odveo u produžetak, Rijeka je imala u 90. minuti kada je belgijska obrana odbila jednu loptu, a Puljić natrčao na odbijanac i prebacio gol.

Neponovljivi Kek

Riječani su prijašnje nastupe u EL izborili u sezonama 2013./14., 2014./15. i 2017./18., a u sva tri navrata momčad je vodio današnji slovenski izbornik Matjaž Kek.

Prije šest godina Rijeka je prvi put izborila nastup u Europskoj ligi izbacivši tada favorizirani Stuttgart s ukupnih 4-3 u dvije utakmice. U grupnoj fazi Riječani su osvojili četiri boda igrajući neodlučeno kod kuće protiv Lyona, Betisa i Vitorije Guimaraes, a bod su osvojili i na gostovanju u Sevilli, ali to je bilo dovoljno samo za posljednje mjesto u skupini.

U sljedećoj sezoni Rijeka je u doigravanju izbacila Šerif iz Tiraspolja pobjedama 1:0 na Kantridi i 3:0 u uzvratu u Moldaviji. U skupini s Feyenoordom, Sevillom i Standardom iz Liegea. Riječani su bili treći sa sedam bodova.

Prije dvije godine plasman u grupnu fazu Europske lige ostvarili kroz kvalifikacije za Ligu prvaka, u kojima su stigli do zadnje faze i u dvije utakmice izgubili od Olympiacosa (3:1). Nakon 2:1 u Pireju, gosti su slavili i na Rujevici sa 1:0.

Rijeka je u grupnoj fazi bila u skupini s Milanom, atenskim AEK-om i bečkom Austrijom. Riječani su slavili u Beču (3:1) i od kuće svladali Milan (2:0), a odigrali 2:2 u Ateni. No, domaći porazi od AEK-a (1:2) i Austrije (1:4) ostavili su riječku momčad na sedam bodova i trećem mjestu u skupini.

Ždrijeb skupina Europske lige bit će u petak u Monacu u 13 sati.

FT Gotovo je! Rijeka je ispala iz Europske lige.

90′+ Imao je Puljić šut za produžetke, naletio je na odbijenu loptu, no pucao je daleko preko gola.

88‘ Kako dobra lopta Murića za Acostyja, ali Kaminski je za djelić sekunde brži.

83‘ Kako je ovo bio neugodan ubačaj Murića. Pala je lopta na pet metara između svih i prohujala pored vratnice. Loša vijest je da će sad Kaminskom trebati sto godina da loptu vrati u igru.

78‘ Posljednja zamjena kod Rijeke. Izlazi Halilović, a ulazi Gorgon.

71‘ I odmah šansa. Lončar je ubacio, a Puljić bio malo prekratak na tom centaršutu da bi zaprijetio.

70‘ Pojačava Biščan napad. Murić ulazi u igru, a izlazi Capan.

68‘ Evo i žutog kartona za Kaminskog zbog otezanja izvođenja lopte. Rade to igrači Genta kroz cijeli susret.

64‘ Tukao je Tibor Halilović nakon dobre akcije Rijeke izvana. Silovit je to bio udarac, ali neprecizan.

56‘ Gent je uspio umrtviti igru Rijeke obrambenom formacijom. Uspijela je Rijeka nešto iskombinirati izvlačanjem Puljića u sredinu, pucao je napadač Rijeke iz daljine, ali samo u ruke Kaminskog.

50‘ Halilović je imao priliku ubaciti iz slobodnog udarca, no poslao je tu loptu na tribinu.

46‘ Idemo u drugo poluvrijeme. Rijeka je odmah krenula žestoko. Nema se tu što više čekati, moraju zabiti ako žele proći u Europsku ligu.

HT Gotovo je prvo poluvrijeme. Nekako je 1:1 realan rezultat s obzirom što su momčadi pokazale u prvom dijelu. Rijeka je ostala bez Čolaka umjesto kojeg je ušao i odmah zabio Puljić. No samo minutu kasnije sve je na početak vratio Plastun koji je zabio za 1:1.

43‘ Rijeka je nakon primljenog gola preuzela inicijativu na terenu, ali bez konkretnih šansi. Gent se povukao i lagano kradu vrijeme gdje i kad god mogu.

33′ Odmah u sljedećem napadu – hladan tuš. Plastun je zabio nakon opsade šesnaesterca Dinama i gužve pred golom Prskala.

32′ Vodi Rijeka 1:0 Puljić koji je ušao s klupe zakucao je asistenciju Acostyja za vodstvo Bijelih.

GOOOOOLLLLLL!!!! Rijeka – Gent 1:0. U 31. minuti Lončar je ubacio, Acosty uspio sačuvati loptu na drugoj vratnici i gurnuti za Puljića koji ne griješi!

28‘ Gent je uzeo nešto više loptu u svoje noge, dok Riječani čekaju jednu brzu kontru koja bi im donijela eventualni lagani gol.

19‘ Morao je Čolak van iz igre zbog te ozljede. U igru je ušao Puljić koji je odmah nakon prvog duela dobio žuti karton.

14‘ Mirko Čolak je na zemlji i doktori moraju na teren. Ovo nikako nije dobro za Rijeku.

12‘ Odlična kontra Rijeke!. Acosty je ubacio pred gol na Lončara, nešto slično kao u Aberdeenu, no Lončar nije uspio zabiti.

10‘ Asare se nakon centaršuta našao na drugoj vratnici nečuvan, mogao je zabiti, ali nije dobro zahvatio loptu.

8‘ Halilović se sjurio u kontri prema golu Genta, no loše je bilo njegovo proigravanje na kraju te akcije.

6‘ Rijeka je krenula žestoko od samog početka, no Gent je odbio njihove napade na samom startu.

1‘ Počela je utakmica u Rijeci. Sretno, Riječani!

Nogometaši Rijeke će u četvrtak od 20 sati na svom stadionu na Rujevici pokušati nadoknaditi pogodak zaostatka (1-2) protiv belgijskog Genta u uzvratnoj utakmici doigravanja za Europsku ligu te se četvrti put u povijesti probiti u grupnu fazu ovog natjecanja.

“Ispred nas je utakmica koja bi se mogla pamtiti i koja bi mogla puno donijeti klubu, gradu i navijačima. S nogometne strane igramo protiv momčadi koja je u prvom dvoboju pokazala zašto je favorit, stekla prednost i sa tog aspekta jasno je da nas čeka težak posao da bi došli do cilja, plasmana u grupnu fazu. Oni su favoriti, kvalitetniji su ali mi vjerujemo u sebe i sve nas i nadamo se da će Rijeka biti ta koja ide u Europsku ligu”, rekao Igor Bišćan dan prije utakmice.

Trojac spreman

Otkrio je i to da su Gorgon i Tomečak blizu nastupa te da postoji mogućnost da u nekom trenutku priliku dobije i Zoran Kvržić.

“Čeka nas sutra veliki izazov, svima je jasno da su oni favoriti što u sportu ne mora ništa značiti. Mi možemo samo iznenaditi, treba nam izuzetan nastup u kojem sve mora funkcionirati. Bit će ključno pronaći balans da s jedne strane budemo fokusirani i koncentrirani, dok također moramo uživati u trenutku u kojem možemo nešto postignuti. Treba nam i malo sreće, ali nju treba zaslužiti tako da ćemo dati sve od sebe da to i uspijemo”, poručio je kapetan Alexander Gorgon, koji se vraća nakon ozljede.