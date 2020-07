UŽIVO, RIJEKA – DINAMO: Domaćini eksresno zabili Modrima, Čolak u drugoj minuti doveo Riječane u vodstvo

Tekstni prijenos utakmice Rijeka-Dinamo pratite uživo na portalu Net.hr.

33. kolo Prve HNL

Stadion Rujevica, Rijeka, 21:05

Rijeka – Dinamo 1:0

Rijeka: Pandur, Braut, Halilović, Pavičić, Velkovski, Čolak, Andrijašević, Escoval, Raspopović, Smolčić, Lončar

Dinamo: Livaković, Ademi, Gojak, Moubandje, Ćuže, Theophile, Gvardiol, Hrvoj, Franjić, Kulenović, Oršić



2′ Odmah je povela Rijeka na Rujevici. Andrijašević je pronašao u prvoj prilici Čolaka, a ovaj poslao loptu u mrežu za vodstvo Rijeke 1:0. Gvardiol je pokušao spasiti stvar, ali je samo gurnuo loptu u vlastitu mrežu.

1′ Počela je utakmica,

Nakon što su se na Poljudu obračunali Hajduk i Osijek, vrijeme je za drugi veliki derbi dana u kojem se sastaju Rijeka i Dinamo, koji je već osigurao naslov prvaka Hrvatske.

Dinamo je od nastavka prvenstva podosta neuvjerljiv. Doduše, osvojili su prvenstvo pa Igor Jovićević puno rotira i isprobava mlade igrače te neke nove ideje, a na Rujevicu će stići dodatno oslabljeni jer nema Leovca. Petkovića i Stojanovića.

To je pak odlična šansa za Rijeku da se vrati među prvih pet i osigura si mjesto koje vodi u Europa ligu jer teško da više mogu biti drugi, s obzirom na to da zaostaju za Lokomotivom osam bodova. No, zapravo je sve još uvijek otvoreno i čuda su moguća.

U posljednjoj utakmici u prvenstvu Dinamo je izdominirao Rijeku s 4:0 na Maksimiru, što je jedan od najgorih poraza Rijeke u Prvoj HNL u povijesti.

