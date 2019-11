DERBI KOLA PRETVORIO SE U MASAKR: Modri u jakom sastavu demolirali Rijeku na Rujevici, Oršić najubojitiji u redovima Dinama

Mislav Oršić s tri je pogotka uništio sve Rijekine nade na Rujevici

Prva HNL, 15. kolo

Stadion Rujevica, 17:30

Rijeka – Dinamo 0:5

RIJEKA: Prskalo, Escoval, Župarić, Mamić, Kvržić, Halilović, Lepinjica, Lončar, Andrijašević, Gorgon, Čolak.

DINAMO: Livaković, Dilaver, Perić, Leovac, Stojanović, Moro, Olmo, Ivanušec, Kadzior, Oršić, Petković.

Demoliranje, masakr, rastavljanje na proste faktore, vraćanje na tvorničke postavke. Svaki od ovih izraza može se upotrijebiti za pobjedu Dinama na Rujevici u 15. kolu Prve HNL. Modri su slavili rezultatom 5:0 u utakmici koja nikako nije opravdala status derbija kola.

Nenad Bjelica izveo je na riječki travnjak moćan sastav koji je od samog početka počeo gaziti Riječane. Moro je već u desetoj minuti silovito zatresao gredu, a onda je u 14. minuti “nevera” stigla na Kvarner.

Ekspresna tri komada

Ivanušec je načeo mrežu Prskala lijepim prodorom nakon odbijanca. Četiri minute kasnije Kadzior je pronašao Oršića u šesnaestercu, a nečuvani napadač Dinama nije imao težak posao te je zabio loptu u mrežu za 2:0.

Do 20. minute već je bilo 3:0. Petar Stojanović dobio je odlično dodavanje od Brune Petkovića i sam završio akciju za visoko vodstvo Modrih i apsolutni potop Rijeke na Rujevici.

Ni tu nije bio kraj, u 26. minuti Petković proigrava Oršića, koji izlazi sam ispred Prskala i Dinamo vodi s 4:0.

U drugom dijelu Rijeka je željela zabiti makar počasni gol i to im je skoro uspjelo u 65. minuti kada je Lončar prebacio Livakovića, a s gol-crte Leovac spašava pogodak. U 70. minuti Zagrepčani dolaze i do petog gola, a Oršić do hat-tricka kada je iz blizine u mrežu pospremio ubačaj Stojanovića.

Dinamo vodi s 34 boda ispred Hajduka (30), dok je Rijeka ostala peta s 22 boda.

90‘ Još dvije minute će trajati ovaj masakr… Pardon, utakmica.

80‘ Rijeka je uzela malo loptu sad u svoje noge, Dinamo je malo stao, ali još uvijek kontroliraju utakmicu i bez tolikog posjeda. Kao da i jedni i drugi čekaju samo da ova utakmica završi.

75‘ Petković i Olmo izašli su iz igre, a ušli su Atiemwen i Hajrović.

70′ Još jedan pogodak u Riječkoj mreži. Mislav Oršić zabio je hat-trick. Asistirao mu je Petar Stojanović.

69‘ Iz igre je za Dinamo izašao Kadzior, a ušao Lovro Majer.

66′ Rijeka se malo probudila. Čolak je pucao, a Livaković raščistio tu situaciju. Prije toga Leovac je morao čistiti loptu s crte. Moraju domaćini pokazati malo života jer je ovakav rezultat stvarno sramotan.

60‘ Zanimljiv transparent pokazala je Armada, a tiče se Nenada Bjelice i njegovih pritužbi na VAR:

55‘ Dinamo u drugom dijelu nastavlja s dobrom igrom kao i u prvom. Nema Rijeka neke šanse protiv ovakvog Dinama.

46‘ Počelo je drugo poluvrijeme. Kod Rijeke je u igru ušao Tomečak, a izašao Kvržić.

HT Gotovo je prvo poluvrijeme. Furiozni Dinamo pregazio je Rijeku u prvom dijelu.

37‘ Marin Leovac je zaradio žuti karton.

30‘ Što ovo gledamo na Rujevici, teško je reći. Ova utakmica bila je na glasu kao derbi kola, ali ne izgleda baš tako. Više kao neka trening-utakmica za hrvatske prvake.

26′ Oršić još jednom zabija za Dinamo. Našao se Dinamov dvostruki strijelac sam pred vratarom Prskalom i lagano gurnuo loptu u mrežu za još veći potop Rijeke na Rujevici.

20′ Stojanović na asistenciju Petkovića povisuje na 3:0. Kakva dominacija Dinama na Rujevici. Rijeka trenutno izgleda kao trećeligaš.

18′ Vodi Dinamo 2:0 pogotkom Oršića! Kadzior ga je pronašao centaršutom samog u šesnaestercu, a Oršić je sjajno završio tu akciju za vodstvo Dinama 2:0.

14′ Ivanušec je zabio za vodstvo Dinama. Dinamov veznjak pucao je najprije u blok pa onda iz drugog pokušaja izvozao obranu Rijeke i prevario Prskala za vodstvo Rijeke.

10‘ Moro je pogodio gredu! Kakav je to udarac bio s otprilike 25 metara. Još se uvijek trese okvir gola Rijeke.

1′ Počela je utakmica na Rujevici.

Već dugo prvenstvene utakmice nisu nikakav problem za zagrebački Dinamo, no remi protiv Šahtara sigurno je ostavio traga na momčad Nenada Bjelice. Nakon rijetko viđene utakmice kod nas moraju se brzo sabrati dinamovci jer ih čeka okršaj s uvijek opasnom Rijekom na Rujevici.

Rijeka je trenutno peta momčad na ljestvici HNL-a, ali, s obzirom na odnose snaga, to je zavaravajuće jer momčad Simona Rožmana ima u svojim nogama puno dinamita.

Riječani također u dvoboj s Dinamom ulaze nakon razočaravajuće partije za njih. U prošlom su kolu protiv Osijeka vodili 2:0, da bi na kraju izgubili 3:2. Utakmica protiv Dinama nije najidealnija za hvatanje bodova, no mogu na Rujevici Riječani pokazati da se na njih može računati u borbi za sam vrh ljestvice.

Utakmicu Rijeke i Dinama pratite uživo na portalu Net.hr