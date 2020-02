[FOTO] UŽIVO, RIJEKA – DINAMO 1:0: Drama na Rujevici, Plavi na rubu ispadanja iz Kupa; Teški uvjeti su za igru

Nogometaši Rijeke i Dinama od 17 sati igraju zaostalu utakmicu četvrtfinala kupa koja se trebala odigrati još prošle godine na Rujevici, ali je odgođena zbog Dinamovih obaveza u Ligi prvaka. Tekstualni prijenos utakmice UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr

UŽIVO:

Četvrtfinale kupa – odgođena utakmica; Stadion: Rujevica – Rijeka

RIJEKA – DINAMO 1:0

RIJEKA: Pandur; Smolčić, Escoval, Velkovski, Tomečak; Lepinjica, Halilović, Lončar, Andrijašević, Štefulj; Čolak

DINAMO: Livaković; Leovac, Perić, Dilaver, Stojanović; Moro, Oršić, Gojak, Majer, Kadzior; Petković

80′ – Napada Dinamo. Još je deset minuta do kraja 90. minuta. Raste nervoa kod dinamovaca, sasvim očekivano. Dinamov Dilaver je bio u bliskom verbalnom sukobu s riječkim adutom Acostyjem, no ostalo je samo na tome. Nastavlja se igra.

71′ – Protunapad Rijeke, blizu je to bilo. Fantastična akcija Riječana, sijevnula je kontra, poveli su je Halilović i Štefulj, nakon par dodavanja Čolak je izbio pred golmana Livakovića, međutim nije bio precizan.

69′ – Prijete Modri iz svih pozicija, ali Riječani i dalje drže čvrst obrambeni blok. Oršić je probao sad iz daljine, no nedovoljno opasno za Pandura. Ima ponovno napad Rijeka.

64′ – Šutirao je Kadzior s vrha šesnaesterca i prohujao je taj udarac malo iznad grede Dinama, ne predaju se Riječani.

62′ -Stišće Dinamo sve više i više, ali Rijeka se ne predaje, sve se sad pretvara u jedan triler na vjetru, jako vjetru. Oršić je sada bio u prvom planu, s ruba kaznenog prostora “stisnuo” je jedan poluvolej koji je uhvatio parabolu, ali Pandur je to uspio ukrotiti. Bjelica je odmah napravio prvu izmjenu, Majer je izašao, a u igri je nekadašnji miljenik domaće publike Gavranović koji je dobio porciju zvižduka s tribina.

58′ – Vraća Pandur loptu u igru.

57′ – Gužva je u petercu, Petković je skočio visoko na loptu, uspio ju pogoditi, ali s crte to nekako skidaju. Čini se da je Čolaka lopta zahvatila i po ruci. Kako se čini, bit će udarac iz kuta. No, Čolaku se sad pomaže. Ne, ipak se čini da se od Gojaka odbila lopta. Bit će napad za Rijeku.

48′ – Dinamo je odmah u nastavku postavio svoju igru na polovicu Rijeke, kao da je i vjetar Zagrepčane gurnuo prema naprijed. Kadzior je sad okušao udarac, otišlo je pored gola.

Inače, nijedan trener nije mijenjao na početku drugog poluvremena.

46′ – Počelo je drugo poluvrijeme

45+1: Gotovo je prvo poluvrijeme. Nakon prvih 45 minuta Rijeka je bliže polufinalu Kupa i susretu s Osijekom, iako Plavi imaju posjed. Dinamo će se morati dodatno otvoriti u nastavku, a tada će napadati niz vjetar, što je Rijeka činila u prvom poluvremenu i uspijela zabiti. Rijeka će se u toj situaciji boriti s vjetrom.

42′ -Umrtvila se malo igra posljednjih minuta, ali nije vjetar. I dalje puše i otežava igru i praćenje utakmice s tribina. Dinamovci nakon one prilike Petkovića nisu složili ozbiljniju priliku, kao ni Riječani na drugoj strani nakon vodećeg gola, rezultat je i dalje 1:0 za Rijeku.

39′ – Gojak se žali na udarac, dva igrača Dinama leže na terenu. Rijeka je korektno izbacila loptu van terena. Dinamo je vratio loptu i nastavak je utakmice.

38′ – Pokušaj Gojaka s desne strane, ali obranili su se Riječani. Korner za Dinamo. Lopta je u pet metara, vjetar baš i nije saveznik, Petković je k tome izašao s pet metara i ništa od prilike.

33′ – Posjed lopte je na strani Dinama, ali Rijeka vodi.

26′ – Uporan je Livaković u ispucavanju lopte u igru, ali ona baš i ne leti, ne može do centra. Vjetar ju je prvi zaustavio već na 30-metara, a drugi put usmjerio izvan igre, i sad je već to postalo dosadno.

Dobro Riječani odrađuju presing i ne daju da Dinamov golman preda loptu svojim najbližim suigračima.

24′ – Uvjeti za igru su na trenutke nemogući.

22′ – “HNS pe*eri, nogomet ste sje*ali”, odjekuje s tribina na kojoj stoluje Armada.

19′ – Što je sad promašio Dinamo? Velika prilika za plave. Kadzior je ubacio oštru loptu, spetljali su se Pandur i njegov suigrač i nisu pritom mogli dobro reagirati, a lopta se odbila točno na Petkovićevu glavu. Međutim, on s nekoliko metara nije pogodio praznu mrežu.

15′ – GOOOL: Vodi Rijeka 1:0 na Rujevici! Strijelac je Antonio Mirko Čolak u 15. minuti nakon Štefuljova centaršuta s lijeve strane u kazneni prostor, tamo je Čolak izmakao pozornosti dinamovaca, bio je između Perića i Dilavera, i mirno glavom pogodio krajem Livakovića.

10′ – Igrači obje momčadi još se navikavaju na vjetar koji usporava loptu. Ne može se uopće igrazi po “zraku”, lopta se vraća na travnjak, puše iz svih smjerova.

8′ – Lijepa akcija Oršića po lijevoj strani terena, ali bez prave završnice za Modre. odavanje Dinamovog asa presječeno je u posljednjem trenutku i Riječani ponovno u prilici iskreairati svoj napad.

5′ – Dinamo na početku, očekivano, dominira u posjedu lopte, ali zasad nema pravih prilika niti na jednoj strani. Bit će ovo taktičko nadmudravanje.

2′ – Slobodan udarac za Dinamo. Evo sad šanse za plave. Lijepo je ubacio Kadzior, ali nije pronašao nikoga u sredini i napad je za Rijeku.

ODMAH NA POČETKU S TRIBINE SU POČELI ODJEKIVATI – UŽASI! Ovo u potpunosti osuđujemo

1′ – Počela je utakmica, odmah duga lopta Dilavera prema naprijed, tu je i Moro. Odmah žestoko od početka. Vjetar otežava dugačke lopte. To će svakako zadavati probleme i jednoj i drugoj momčadi, pa će se morati prilagoditi, tražiti svoju priliku na drugi način.

Loši su vremenski uvjeti diljem Hrvatske. DHMZ je objavio crveni meteoalarm za čitavo područje obale. Najavljeni su udari vjetra i do 150 km na sat, prema izvještajima tamošnjih lokalnih medija…

‘Na moru će danas jačati olujna do orkanska bura i tramontana’

“Na moru će danas jačati olujna do orkanska bura i tramontana. Zbog njih će se činiti znatno hladnije od ovih vrijednosti koje će već same po sebi biti 5 do 10 stupnjeva niže od jučerašnjih. Uz to će biti djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku, i rijetko malo oborina, između kiše i snijega, uglavnom u Lici i Posavini”, stoji u tekstu.

‘Utakmice u Rijeci obično se ne odgađaju, jer je Rujevica otporna na buru’

No, prema informacijama koje smo dobili iz Rijeke, utakmica će se i igrati i nije se u ovih posljednjih nekoliko sati niti razmišljalo o odgodi “odgode”…

“Utakmice u Rijeci obično se ne odgađaju, jer je Rujevica otporna na buru”, tim nam je riječima objasnio situaciju glavni urednik RTL-ovog portala “Riječanin” Robert Zeneral.

Dinamo je favorit

Što se tiče samog dvoboja, Dinamo je favorit iako se igra na Rujevici. Od finala kupa prošle godine kada je Rijeka slavila u Puli 3:1, Plavi su uzvratili društvu s Kvarnera u tri naredna međusobna susreta ove sezone, upisavši sve pobjede uz gol-razliku 9:0. Treba i napomenuti kako je u posljednjoj utakmici na Rujevici u studenom prošle godine Dinamo razbio Rijeku s čak 5:0.

VAR

Zanimljivo, da su Rijeka i Dinamo igrali u zakazanom terminu u prosincu prošle godine, VAR tehnologija ne bi bila dostupna, baš kao što nije bila dostupna ni preostalim sudionicima četvrtfinala Kupa. Možda nije pravedno što u istoj fazi istog natjecanja svi nemaju jednake mogućnosti, ali tako je, kako je. VAR je tu i mora ga se koristiti.