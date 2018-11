UŽIVO, RIJEKA – DINAMO 0-0: Upravo se igra vrući derbi; Bišćan prvi puta kao trener Rijeke nasuprot bivšeg kluba

Derbi 15. kola Prve HNL od 15 sati na Rujevici igraju Rijeka i Dinamo. Zagrepčani kao apsolutni lideri HNL-a i aktualni prvaci traže nove bodove protiv doprvaka države i peteroplasirane momčadi prvenstva, od kojeg imaju 12 bodova više. Međutim, u posljednja četiri dvoboja bolji omjer ima momčad Igora Bišćana (dvije pobjede, remi i poraz), koji prvi put u trenerskoj karijeri vodi neku ekipu protiv kluba čiji je bio kapetan. Tekstualni prijenos utakmice UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr

UŽIVO:

15. kolo, Rujevica

RIJEKA – DINAMO 0-0

20′ Rijeka zasad potpuno ravnopravna Dinamu, bez nekih većih poteškoća nose s napadima gostiju.

17′ Bijeli polako hvataju ravnotežu i sve češće kvalitetnim presingom napadaju prvake.

12′ Otužan broj gledatelja na Rujevici, ovo je daleko od razine derbija.

8′ – Udarac Bijelih s Rujevice prema Livakoviću. Lončar je pokušao ljevicom s 30 metara, ali odlazi to visoko iznad grede.

7′ – Bišćan je na travnjak poslao 5-6 ofenzivaca zaduženih za izlazak iz zone prema naprijed, ali svaki njegov igrač ima obrambenu obvezu jer on igru bazira na obrani. Kada je Dinamo u posjedu lopte svi Bijeli idu na svoju polovicu travnjaka i brane se u liniji.

2′ – Dinamo od početka gospodari travnjakom. Prva šansa za Oršića koji je prošao lijevom stranom pa izbliza, ali iskosa pucao u dobro postavljenog Slugu. Dosta visoko stoje Riječani.

1′ – Počela je utakmica na kišnoj Rujevici, Bišćan protiv Bjelice na klupama, derbi Rijeka-Dinamo 15.kola HNL-a. Glavni sudac je Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca.

Bišćan je dijete Dinama, za koji je igrao od 1995. do 2000. i u njemu završio karijeru igrajući od 2008. do 2012. godine. Odigrao je ukupno 196 utakmica, zabio 20 golova i osvojio 13 trofeja. No, sad se nalazi u novoj, drugačijoj ulozi. Sad je trener Rijeke i fokusiran je samo na taj klub i uspjeh kolektiva.