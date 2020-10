UŽIVO: REALU SE VRAĆA MEGAZVIJEZDA; ‘Poraz od Šahtara stvorio nam je veliki pritisak’

Od 21.00

Belgijski krilni napadač Eden Hazard (29), čija je prva sezona u Real Madridu bila obilježena ozljedama, mogao bi zaigrati u utorak u susretu Lige prvaka na gostovanju kod Borussije Moenchengladbach.

🚨| Eden Hazard will get some minutes off the bench tonight and the same vs Huesca – his goal is to start vs Inter next week. #UCL #rmalive pic.twitter.com/SrTqL4Wn7S

— Blanco Zone (@theBlancoZone) October 27, 2020