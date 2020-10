UŽIVO, REAL – ŠAHTAR: Madriđani u najjačem sastavu počinju lov na naslov prvaka Europe, Luka od prve minute?

Mogući sastavi:

Real Madrid: Courtouis; Nacho – Varane – Milatao – Mendy; Modrić, Casemiro, Kroos; Asensio, Vilnicius, Benzema

Šahtar: Trubin; Dodô, Khocholava, Bondar, Korniienko; Marcos Antônio, Marlos, Maycon; Tetê, Dentinho, Solomon.

Na početku drugog dana Lige prvaka, od 18 i 55. pratimo zanimljive dvoboje Reala i Šahtara, kao i Salzburga i Lokomotiv Moskve. Naglasak će naravno biti na ono što će se događati u Madridu na Santiago Bernabeu.

Prema pisanjima španjolskih medija, a prenošenju medijskog dijela službene web stranice Lige prvaka, kapetan Vatrenih i najbolji hrvatski nogometaš Luka Modrić trebao bi započeti utakmicu za Real u liniji sa Casemirom i Krosoom. Asensio, Benzema i Vilnicius su napadački trojac. U obrani će biti Nacho – Varane – Milatao – Mendy, a na golu Courtouis.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 21, 2020