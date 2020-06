UŽIVO, REAL MADRID – VALENCIA 0-1: Šišmiši iznenadili Kraljevski klub, Zidane eksperimentira s Modrićem

UŽIVO

29. kolo španjolske La Lige

Madrid, stadion Alfredo di Stefano, 22:00

Real Madrid: Courtois, Varane, Ramos, Mendy, Carvajal, Casemiro, Valverde, Kroos, Modrić, Hazard, Benzema

Valencia: Cillessen, Guillamon, Mangala, Gaya, Wass, Parejo, Kondogbia, Torres, Soler, Gomez, Rodrigo





38′ Jako dobra situacija za Benzemu. Carvajal ga je pronašao u sredini, ali on nije pucao, nego je išao spuštati za Hazarda, ali nije to dobro završilo.

29‘ Sjajno je Carvajal kombinirao s Modrićem i prošao u sredinu, našao se oči u oči s Cillessenom, ali nije mogao zabiti, obranio mu je nizozemski vratar.

20′ Šok u Madridu! Soler je uputio loptu prema golu, ona se odbila od nekoga na putu i idealno pronašla Rodriga koji iz blizine zabija lagani pogodak za vodstvo gostiju.

GOAL! Real Madrid 0-1 Valencia

Rodrigo opens the scoring for the visitors!https://t.co/4dvvZtWbbG pic.twitter.com/xhuHp6QOxo

— MailOnline Sport (@MailSport) June 18, 2020