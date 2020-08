UŽIVO, RB LEIPZIG – ATLETICO MADRID: Mogu li Nijemci kreirati najveću ovosezonsku senzaciju? ‘Atlético nema iskustva s ovakvim tipom turnira’

Nastavlja se završnica Lige prvaka u Lisabonu. Nakon što je sinoć Paris Saint-Germain u infarktnoj završnici pobijedio senzacionalnu Atalantu Marija Pašalića (zabio gol za 1:0 u 27.), s dva gola u 90. i 93. minuti za ukupnih 2:1, Parižani će večeras saznati protivnika na putu do finala najprestižnijeg europskog klupskog nogometnog natjecanja.

🇩🇪 RB Leipzig were flying in the Champions League back in March – taking out Spurs in the R16.

But how will they cope now without main goal threat Timo Werner, who was allowed to leave for Chelsea before the resumption of the #UCL? 🤔 pic.twitter.com/0LI0ubjJRU

— FotMob (@FotMob) August 13, 2020