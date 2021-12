Aktualni prvak Hrvatske, zagrebački Dinamo, sazvao je medijsku konferenciju za četvrtak u 11 sati nakon što je u srijedu navečer Damir Krznar podnio ostavku nakon poraza od Rijeke 3:1 i ispadanja u četvrtfinalu hrvatskog Kupa.

Iz Dinama nisu rekli koja će točno biti tema pressice, ali pretpostavlja se da će se na njoj predstaviti novi privremeni trener, dosadašnji voditelj Dinamove omladinske škole, Željko Kopić. Inače, klub je zabranio video-stream pressice i neće je biti na njihovu YouTube kanalu. Video pressice objavit će se tek nakon što ona završi, a tada ćemo ga objaviti i mi.

Tekstni prijenos press konferencije Dinama pratite na portalu Net.hr od 11 sati.

-------------

UŽIVO

Na konferenciji su predsjednik Mirko Barišić i novi trener Željko Kopić, dosadašnji šef akademije.

Prvi je riječ dobio Barišić. "Zamolili smo Željka Kopića šefa omladinske škole, da preuzme momčad. Imamo još pet važnih utakmica u gustom rasporedu i neće biti lako. Zahvaljujemo mu što je pristao voditi momčad".

"Klub i ja mislimo sve najbolje o Krznaru. On je veliki znalac, ali nije napravio dobre rezultate. Napravio je moralan čin i očekujem da će to biti šok za igrače. Zahvaljujemo mu, on je bez obzira na sve bio uspješan trener, uzeo je duplu krunu i igrao četvrtfinale Europa lige. Krznar ima izbor, može ostati u klubu i mi ga želimo zadržati, a sve ovisi o njemu".

Uskoro više...