PRESICA U MOSKVI: Strani novinar postavio pitanje Mandži i Krami o spornom videu Vukojevića i Vide; evo koji je odgovor dobio

Mario Mandžukić i Andrej Kramarić u ponedjeljak su izašli pred novinare u Moskvi

Pred Hrvatskom je jedna od najvećih utakmica u povijesti, polufinale SP-a protiv Engleske u srijedu u 20 sati na Lužnjikiju. Hrvatska je dvije utakmice zaredom igrala produžetke, ali svi će biti spremni za Englesku…

U ponedjeljak je u hrvatskim medijima odjeknula vijest kako Ognjen Vukojević više nije dio stručnog stožera hrvatskog izbornika Zlatka Dalića. Vukojević je razriješen dužnosti suradnika stručnog stožera hrvatske reprezentacije zbog spornog videa u kojem, zajedno s Domagojem Vidom, pozdravlja navijače u Ukrajini s kontroverznim nacionalističkim pozdravom “Slava Ukrajini”.

‘Vidi je žao zbog toga, ispričali smo se, nema potrebe da igrači to komentiraju’

U ponedjeljak na presici pred novinare su izašli Mandžukić i Kramarić. Jednog stranog novinara zanimalo je mišljenje Vatrenih o spornom videu Vukojevića i Vide. Glasnogovornik Saveza Tomislav Pacak nije dopustio igračima da odgovore na pitanje o tome..

“Očitovali smo se već o tome jučer u objavi za medije. Vidi je žao zbog toga, ispričali smo se, nema potrebe da igrači to komentiraju. Ne želimo raditi priču o tome”, kazao je Tomislav Pacak.

Nakon što je hrvatska reprzentacija na putu do polufinala svjetskog prvenstva imala dvije dramatične utakmice koje su razriješene lutrijom jedanaesteraca, glavno je pitanje mogli li se hrvatski igrači fizički oporaviti do srijede i moskovskog ogleda protiv Engleske.

“Mi smo spremni već danas, toliko želimo igrati to polufinale. Nema niti jednog igrača koji će se žaliti. Ne brinite, bit ćemo spremni,” poručio je napadač hrvatske vrste Marijo Mandžukić.

Dodavši kako će ‘Vatreni’ igrati opušteno premda je ispred njih polufinale World Cupa.

‘Nama je najveći pritisak bio protiv Danske’

“Nama je najveći pritisak bio protiv Danske u osmini finala, sada je lakše. Sada uživamo u ovome što nam se događa,” poručio je hrvatski napadač koji je otkrio kako još nisu razgovarali o taktici s kojom će se suprostaviti ‘Gordom Albionu’.

“Ne znam kako ćemo igrati protiv Engleske. Jučer smo imali slobodan dan, sada su ispred nas dva treninga i još nismo razgovarali o taktici,” kazao je.

Mandžukić je u dresu Bayerna osvojio Ligu prvaka, a korak do europskog trona je bio je i s Juventusom, no poručio je kako se ništa ne može usporediti s igranjem u hrvatskom dresu.

“Ništa se ne može usporediti s osjećajem kao kada igraš za reprezentaciju. Ovo je nešto posebno. Ne sada, već sve ove godine. Sada smo jako blizu, svjesni smo toga i želimo dati sve od sebe.”

Dio stručnjaka smatra kako će hrvatska prednost u polufinalu biti iskustvo igrača kao što su Modrić, Rakitić, Mandžukić, Lovren…dok je na engleskoj strani mladost.

‘Imam dobro mišljenje o engleskoj reprezentaciji’

“Slažem se da imamo iskusne igrače, ali imamo i odlične mlade igrače zato smo i toliko dobri. Izgledi su 50-50 posto i sve četiri ekipe u polufinalu su sjajne. No, nema straha, vjerujemo u sebe.”

Mandžukić je ove sezone imao dobra iskustva s Englezima igrajući u dresu torinske ‘Stare dame’, no još jednom je ponovio kako su klupska natjecanja ipak nešto drugo.

“Klupska natjecanja su ipak nešto drugo. Imam dobro mišljenje o engleskoj reprezentaciji i njihovim igračima. Oni su zasluženo u polufinalu kao i mi,” dodao je.

‘Luka sve ovo zaslužuje’

Komentirao je i tvrdnje kako je Luka Modrić jedan od glavnih kandidata za ‘Zlatnu loptu’ koja se dodijeljuje najboljem igraču svjetskog prvenstva.

“Dugo godina igramo zajedno, ne samo u reprezentaciji, već smo igrali i u klubu. On sve ovo zaslužuje. Njegov uspjeh traje godina. On je naš kapetan kojeg pratimo. Nadam se da će dobiti Zlatnu lotu jer je zaslužuje.”

Strane novinare je najviše zanimalo kako je Dalić u tako kratko vrijeme uspio preporoditi igru hrvatske reprezentacije.

“Dalić je jednostavan, puno razgovara s igračima. Smiren je što dobro utječe na igrače. Nikada nije ljut i nervozan i tu mirnoću prenosi na nas,” kazao je hrvatski napadač.

UŽIVO:

GOTOVA JE PRESICA:

Pickford brani sjajan turnir za Gordi Albion…

“Ništa, vidjeli smo i zadnju utakmicu da je sjajno branio, ali u našoj momčadi su svi opasni po gol. Radi se o sjajnom vrataru kojeg čeka sjajna budućnost”.

Kramarić se složio s Mandžom.

Kramarić o ambicijama Vatrenih na turniru sad kad su u polufinalu:

“Čitav fokus prije SP-a bio je na to kako proći grupu, kako biti prvi. Iz toga razloga nismo maštali o nečem velikom, tako da ni sad nećemo maštati o finalu. Ništa na preskokce, prvo moramo proći Englesku”.

Krama o “neuspjehu” u Leicesteru za engleskog novinara:

“To je za mene posebna priča koju bi mogao pričati satima. Jednostavno, poklopilo se tako da nisam mogao igrati ni dvije minute u karijeri. Ta priča o Leicesteru s osvajanjem naslova i iz tog razloga bi morao pričati danima o tome, a ja se nadam da ću godinama pričati o hrvatskom osvajanju SP-a”.

Kramarić: “Protiv Brazila smo bili izjednačena momčad, ali ulaskom Neymara promijenio se ritam utakmice. Bio je to koristan testa na nas, Brazil je top ekipa isto kao i Engleska. Mislim da smo 60. minuta igrali vrlo dobro”.

Je li ključ utakmice koja će reprezentacija nametnuti stil igre?

Kramarić: “Promijenili su stil nogometa koji su igrali godinama unazad, sviđa mi se, ali i mi imamo svoj stil. Obje momčadi zaslužile su da se bore za finale”.

Mandžo je igrao protiv Harryja Kanea i Dele Alija u utakmici u kojoj je njegov Juventus izbacio Tottenham u Ligi prvaka…

“Rekli smo, klupsko natjecanje i ovo turnirsko, SP, je sasvim druga stvar. Znam da će nam biti teško, ali teško je uopće uspoređivati ova dva natjecanja”.

Što mislite o tome da Luka Modrić osvoji Zlatnu loptu, ako osvojite svjetsko prvenstvo?

“Znam ga jako dobro još iz kluba i iz reprezentacije, on je naš kapetan i vođa, pratimo ga, on nas vuče, ako on bude taj koji je najzaslužniji za sve, a i je, on će je i dobiti. O njemu mislim sve najbolje, sve što mu se događa je i zaslužio”, kazao je Mandžo o Modriću.

Mandžo o Daliću:

“Smiren je, mirnoću prenosi na nas, mi mu vjerujemo, kao što vjerujemo čitavom stručnom stožeru. Puno smo već o njemu govorili, stalno komunicira s nama, nikad nije nervozan i ljut”.

Hoćeš li pozdraviti Jamieja Vardya?, pitao je engleski novinar Andreja Kramarića koji je igrao s njim u Leicesteru?

“Bit će mi drago vidjeti Jamieja. Jako je drag dečko, živjeli smo zajedno kad smo igrali u Leicesteru. To ću uvijek pamtiti. Je li Hrvatska najteži protivnik Engleskoj? Pa je, ha ,ha, ha”, dodali su Krama i Mandžo u glas.

Kramarić je kao bivši napadač Leicester posebno zanimljiv engleskim novinarima:

“Engleska je za mene bila i prije SP-a jedan od favorita jer su mladi, motivirani, željni dokazivanja, nemaju glumačke zvijezde, fokusirani su do kraja. Imam iskustva s engleskim nogometom, neće biti lako”, rekao je Kramarić.

Glasnogovornik Saveza Tomislav Pacak nije dao igračima da odgovore na pitanje stranog novinara o spornom videu Vide i Vukojevića.

“Očitovali smo se već o tome”.

Mandžukić o iskustvu Hrvatske u odnosu na mladu Englesku:

“Imamo to iskustvo za koje se nadam kako će nam pomoći protiv Engleske. Imamo i mi mlade igrače i ta kombinacija je ključ našeg uspjeha. Šanse u ovoj utakmici su 50:50. Svakoga respektiramo, ali nikoga se ne bojimo. Vjerujemo u sebe, mislimo samo kako ćemo što bolje odigrati i proći u finale”.

“Teško je reći tko je u prednosti, Englezi su možda nešto mlađi, ali ovo je polufinale, tu nemamo iskustva ni mi ni oni”, dodaje Krama.

Mandžukića su pitali za osjećaj igranja u reprezentaciji Hrvatske i osvajanja Lige prvaka s Bayernom:

“Ovo je ipak nešto posebno, igrati za svoju zemlju. Godinama smo čekali da napravimo nešto veliko, sad smo jako blizu, svjesni smo toga, dat ćemo i zadnju kap snova da ostvarimo ono što želimo”, rekao je Mandžo.

Mandžukić: ‘Pratimo sve što se događa, odmah mi dobijemo informacije nakon utakmice o tome što se događa i kako nas prate u domovini”.

Kramarić: ‘Dobivamo podršku iz čitavog svijeta, ne samo iz Hrvatske”.

Mandžukić: “Ovo je nešto jako posebno što se događa, blizu smo uspjeha, dat ćemo i zadnju kap znoja da ostvarimo ono što želimo”.

Kramarić: ‘To nije pitanje za nas”.

Mandžukić: “Još nismo razgovarali o tome tko će zaigrati u napadu, rano je za to”, kazao je Mandžukić na prvo pitanje novinara koje se odnosilo na to tko će zaigrati u napadu protiv Engleske, odnosno hoće li upravo njih dvoje biti u napadu.

17.16 – U prostoriju za konferencije na medije sa 16 minuta zakašnjenja ulaze glavni akteri ove presice i sjedaju za stol.

Očekuje se kako će se na današnjoj presici zakazanoj u 19.00 izbornik Zlatko Dalić osvrnuti na ovaj novi potres u reprezentaciji, a isto se očekuje i od Mandže i Krame.