Hrvatska nogometna reprezentacija od 20:45 na rasprodanom Poljudu utakmicom protiv Walesa otvara kvalifikacije za Euro iduće godine. To je Hrvatskoj prva utakmica nakon što je u prosincu osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu u Kataru.

U kvalifikacijskoj skupini D, uz Hrvatsku i Wales, još su Armenija i Turska, koje igraju danas od 18 sati te Latvija. Hrvatska tri dana nakon Walesa gostuje u Turskoj.

Naš novinar, Silvijo Maksan, nalazi se u Splitu i izvještavat će o spektaklu na Poljudu.

UŽIVO

Kvalifikacije za EP 2024.

Atmosfera uoči utakmice Hrvatska - Wales

Vulić: 'Žao mi je što nikad nisam bio izbornik Hrvatske'

13.10 - Naš Silvijo je sjeo na kavu sa Zoranom Vulićem. Legendarni hajdukovac, prvi reprezentativac Hrvatske iz one povijesne utakmice protiv SAD-a na Maksimiru 1990. pričao je, između ostalog i o današnjoj utakmici na koju ide, otkrio nam je po prvi put žali li što nije sjeo na izborničku klupu Hrvatske i kako su u Beogradu gledali na tu utakmicu 1990., momčad Hrvatske koja je zaigrala te zašto se Cici Kranjčaru posebno divi.

"To što nisam nikad bio izbornik seniora Hrvatske možda mi je najveća žal u svojoj karijeri jer mislim da sam u nekim trenucima imao i kvalitete i znanja da budem tu ali jednostavno takva je sudbina i moram se pomiriti s time. Nisam ljubomoran, želim svakom maksimalan uspjeh s hrvatskom reprezentacijom. Znamo što to znači za nas Hrvate. Normalno je i ljudski da mi je žao. Nije to neka ljubomora ili zavist ili… Jednostavno, bio sam taj prvi hrvatski reprezentativac, imao sam uspjeha i s Hajdukom. Znate kako je, čovjek se nada ali jednostavno nije me to pogodilo i idemo dalje sa nekim stvarima koje je, neću reći smetaju ali volio bi da sam bio, no nisam. Bio sam izbornik U-19 reprezentacije tako da eto, barem nešto", kazao nam je Zoran Vulić.

