Od 18.55 nogometaši Dinama na prepunom Maksimiru igraju prvu utakmicu osmine finala Europske lige protiv portugalskog velikana Benfice. Proljeće je došlo u grad, a Europa još stanuje u hrvatskoj metropoli.

16.12 – Krešimir Antolić, član Uprave Dinama zadužen za sigurnost za Index se osvrnuo na problematiku oko Torcide i (ne)ulaska na tribinu jug, odnosno na stadion Maksimir:

BENFICU VEČERAS NA MAKSIMIRU ČEKA – PAKAO! ‘Atmosfera u Zagrebu je fantastična, o tome se priča i izvan granica Hrvatske’

“Niti jedan gledatelj s ulaznicom za tribine predviđene za smještaj domaćih navijača, a koji bi na ulaz došao s obilježjima Benfice ili Torcide zbog sigurnosnih rizika s takvim obilježjima neće biti pušten na stadion. U takvom slučaju gledatelj će moći ući ako obilježja ostavi van stadiona. Isto će se dogoditi i ako tijekom utakmice neki od gledatelja na tribinama predviđenim za domaće navijače bude istaknuo navedena obilježja”, istaknuo je Krešimir Antolić.

16.10 – Prvi put u organizaciji utakmice visokog rizika policija i Dinamo suočili su se s pravnim pitanjem o pravima hrvatskih državljana, pripadnika Torcide, koji večeras žele biti prisutni na maksimirskom Jugu.

16.04 – U centru grada vlada mirna atmosfera. Primjećuje se veliki broj policije koja pazi da ne dođe do neželjenih scena, legitimiraju navijače u centru grada i vrše pretres pojedinaca za koje procijene da su sumnjivi ili ako se radi o navijačima za koje već znaju da su bili kažnjavani po zakonu o navijačima, odnosno da se radi o evidentiranim nogometnim huliganima.

U gradu se mogu vidjeti, uz navijače Dinama koji se opuštaju po kafićima i krate vrijeme do povijesnog susreta, i navijači Benfice, ali se ne radi o No Name Boysima nego o običnim simpatizerima koji ne bi trebali biti na meti Bad Blue Boysa jer se ne radi o ultrasima, nego o mirnim navijačima pa nije prema “navijačkim kodeksima”. Velik broj pripadnika policije u civilu je na ulicama šireg centra grada, radi se o tzv. spotterima koji se brinu za huligane i prevenciju nasilja.

Međutim, policija je ipak na nogama. Prema pisanju Indexa, odnosno njihovim neslužbenim informacijama, čak 800 pripadnika Torcide kupilo je ulaznice za utakmicu za dozvoljeni domaći sektor, dakle za tribine s domaćim navijačima, kako bi bodrili Benficu jer su u bratskim odnosima s No Name Boysima. Dinamo je još prije jasno dao do znanja kako hrvatski državljani neće moći kupiti ulaznice za gostujuću tribinu, ali torcidaši su se očito snašli i kupili za domaću tribinu. To su uradili nakon što im su im Dinamo i policija u strahu od sukoba između BBB-a i Torcide zabranili kupnju ulaznica za tribinu na kojoj će biti navijači Benfice.