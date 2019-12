UŽIVO, ZVIJEZDA CITYJA NAHVALILA DINAMO PA NAJAVILA MODRIMA ŠTO IH ČEKA: ‘Da napravimo nešto drugo, to bi bilo glupo’

Konferenciju za medije pratite uživo na portalu Net.hr

19:15 – Gundogan o važnosti rezultata u sutrašnjoj utakmici: “Lijepo je biti na što prije u drugom krugu. Ali mislim da imamo odgovornost prema sebi da odigramo dobru utakmicu. U našoj momčadi ima jako puno dobrih igrača i da bi ne odigrati dobru utakmicu sutra bilo glupo. Moramo ići po pobjedu i nadam se da ćemo to ostvariti.”

19:12 – Gundogan o Dinamu: “Ne znam mnogo o Dinamovoj situaciji u ligi, ali kad sam ih gledao protiv Atalante, nije bio samo impresivan, nego i igra. Mogli su zabiti puno više golova. kad smo igrali protiv njih, vidjeli smo kako je to zahtjevan test za nas. Nismo mogli zabiti u prvom dijelu. Bili su odlični na našem stadionu. Očekujem da i sutra bude tako.”

19:10 – Gundogan o osvajanju Lige prvaka: “Liga prvaka nije kao englesko prvenstvo. Teška je i postaje sve teža. Mi ju želimo osvojiti i dat ćemo sve od sebe.”

Uoči susreta posljednjeg kola skupine C Lige prvaka protiv Manchester Cityja, nogometaši Dinama korak su do još jednog “prezimljavanja” u Europi. Nakon što su prošle godine dogurali do osmine finala Europske lige i tako prvi put nakon skoro pola stoljeća dočekali proljeće u Europi, Modri ove sezone mogu izboriti nastavak natjecanja i u Ligi prvaka. Međutim, u posljednjih 90 minuta natjecanja po skupinama mogu i ispasti iz Europe.

Zanimljivo, u skupina C u kojoj se nalazi Dinamo, najveća je drama od svih osam skupina. Jedina je to skupina u kojoj svi mogu do osmine finala Lige. City je već osigurao drugi krug, a dalje mogu i Šahtar, Dinamo, te Atalanta.

U posljednjem kolu Dinamo će u srijedu na punom Maksimiru dočekati Manchester City, a u drugom susretu se sastaju Šahtar i Atalanta.

Uoči utakmice pred novinare u Zagrebu stali su trener Cityja Pep Guardiola i veznjak Ilkay Gundogan.