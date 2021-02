U utorak od 21 sat igraju Barcelona i PSG u katalonskoj prijestolnici, dok se na neutralnom terenu u Budimpešti igraju Leipzig i Liverpool. Tektuslne prijenose tih susreta možete pratiti UŽIVO na Net.hr-u

UŽIVO (od 21.00)

Liga prvaka, osmina finala

Barcelona – PSG 0:0

Barcelona: –

PSG: –

RB Leipzig – Liverpool 0:0

Leipzig: –

Liverpool: –

19.45 Neymar zbog ozljede neće moći igrati za PSG protiv svojeg bivšeg kluba Barcelone i bit će zanimljivo vidjeti kakavu će momčad poslati na teren trener Parižana Mauricio Pochettino.

Barcelona 🆚 Paris

Leipzig 🆚 Liverpool ⌛️ 21:00 CET = Return of the #UCL@GazpromFootball | #UCLfixtures — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 16, 2021

Zaljubljenici u vrhunski klupski nogomet danas će opet doći na svoje. Liga prvaka se vraća i odmah u prvim utakmicama osmine finala donosi prave spektakle. Večeras od 21 sat igraju Barcelona i PSG u katalonskoj prijestolnici, dok se na neutralnom terenu u Budimpešti igraju Leipzig i Liverpool.

Iako bi se u nekim prošlim sezonama ova utakmica Barcelone i PSG-a smatrala nekakvim “finalom prije finala“, ove godine to nije slučaj. Barcelona i PSG ove sezone spadaju u onu nezavidnu kategoriju „posrnulih divova“, bar prema šansama koje im kladionice daju za osvajanje Lige prvaka.

Od 16 momčadi koje su ostale u natjecanju, prošlogodišnji finalist PSG je tek peti na listi favorita za osvajanje Lige prvaka, dok Barcelona dijeli osmo mjesto s vječnim rivalom Real Madridom.

Posrnuli velikani

O problemima Katalonaca već se neko vrijeme piše i teško je reći s koje strane kod njih više „curi“. Klub je na rubu financijske propasti, morali su se odreći Suareza i Rakitića koji sad u svojim klubovima igraju sjajno, a i glavna je zvijezda Lionel Messi pred odlaskom. U prvenstvu su treći s osam bodova i manje i utakmicom više od prvoplasiranog Atletica, a Liga prvaka praktički je sve što im je ostalo a spase ovu sezonu jer i u Kupu kralja moraju nadoknađivati zaostatak 2:0 protiv Seville.

PSG se ove sezone također muči u francuskom prvenstvu. Za klub s toliko većim budžetom od svih francuskih prvoligaša drugo mjesto usred sezone nije baš prihvatljivo. Prošlogodišnji finalisti Lige prvaka imaju već pet poraza u domaćem prvenstvu, a protiv Barcelone ni u prvoj ni u drugoj utakmici neće nastupiti njihova najveća zvijezda Neymar. Brazilac zbog ozljede pauzira, sasvim slučajno, negdje u periodu između svog rođendana i rođendana svoje sestre. Nažalost, po tome postaje poznat sve više nego po nekim spektakularnim potezima na terenu.

Uzevši sve ovo u obzir, intrigantan je ovaj dvoboj Barcelone i PSG-a, a eventualno ispadanje u ovoj fazi natjecanja moglo bi značiti prekretnicu u Barceloni i konačnu odluku Lionela Messija. Drugim riječima, prolazak u ovom duelu puno bi više značio za Barcelonu.

Kad smo kod momčadi koje su praktički ispale iz utrke za naslov prvaka, večeras igra i Liverpool koji zbog koronapravila mora u Budimpešti igrati protiv Leipziga. Dani Olmo i njegova momčad autsajderi su u ovom dvoboju, dok su Kloppovi Redsi, prema kladionicama, treći najveći favoriti za osvajanje Lige prvaka.

Malo je to neobično jer je Liverpool u prvenstvu potpuno podbacio, no očekuje se da će sad sve snage usmjeriti ka osvajanju Lige prvaka. Prva stepenica u ovoj knock-out fazi bit će im dobra momčad Leipziga koja može iznenaditi, no ipak je malo teže zamisliti scenarij u kojem bi Liverpool od njih ispao u ovoj fazi. Klopp ima puno problema s nedostatkom igrača u obrani pa će se morati osloniti na pressing u ranoj fazi protivničkog napada.

Guardiola gladan trofeja

Što se tiče ostalih momčadi, jako je nezahvalno prognozirati favorite u ovoj sezoni u kojoj je raspored zgusnut, ozljede češće, a umor sveprisutan. Ipak, kao glavni favoriti za osvajanje Lige prvaka ove sezone navode se Bayern i Manchester City.

Prošlogodišnji prvaci još uvijek izgledaju dosta stabilno, iako su i oni imali svojih problema na startu sezone. Igraju na više frontova, a njihova momčad nije baš mlada. Nisu nešto previše rotirali od prošle sezone, izgubili su Coutinha i Perišića, a pitanje je koliko je ova momčad još uvijek gladna trofeja nakon svega što su osvojili prošle sezone.

Ako je glad Bavaraca upitna, Guardiolina nije. Španjolski trener ima strašnu i strašno skupu momčad koja ove sezone hara Premier ligom, a možda je došla i godina u kojoj će osvojiti svoj naslov prvaka Europe.

Kao i Bayern koji igra protiv Lazija, Guardiola ne bi smio imati pretežak posao u polufinalu. Borussia Monchengladbach zasluženo je izborila drugi krug, no ne bi Nijemci smjeli biti problem za moćni City.

Što je s Hrvatima?

Zanimljivost vezana uz hrvatske nogometaše i Ligu prvaka posljednjih sezona je onaj poznati hrvatski niz. Naime, bar jedan Hrvat u posljednjih je osam sezona osvajao Ligu prvaka. Prošle je godine seriju nastavio Ivan Perišić u dresu Bayerna, a nije nemoguće da se taj niz nastavi i ove sezone.

Naših igrača nema u redovima ovih najvećih favorita koje smo nabrojali, ali dobro smo raspoređeni u redovima klubova koji bi mogli iznenaditi u Ligi prvaka. Šime Vrsaljko igra za Atletico koji je ove godine dominantna momčad u španjolskom prvenstvu, Mateo Kovačić pruža sjajne partije u Chelseaju, Ivan Rakitić je vođa Seville.

Naravno, Luka Modrić je s Realom i ove godine utjelovljenje one poznate poslovice velikog Rudyja Tomljanovicha koji je rekao da „nikad ne smiješ podcijeniti srce prvaka“. Ne zaboravimo ni hrvatski dvojac Pašalić-Šutalo u Atalanti.

Liga prvaka rijetko je kad bila ovako neizvjesna. Večeras u 21 sat kreću utakmice osmine finala, a moći ćete ih pratiti u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.

