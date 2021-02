Barcelona: Ter Stegen, Dest, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Dembélé, Messi, Griezmann

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Paredes, Gueye, Kean, Verratti, Mbappe, Icardi

Leipzig: Gulácsi, Angeliño, Upamecano, Sabitzer, Haidara, Adams, Klostermann, Nkunku, Mukiele, Olmo, Kampl

Liverpool: Becker, Wijnaldum, Thiago Alcántara, Firmino, Mané, Salah, Henderson, Jones, Kabak, Robertson, Alexander-Arnold

47′ Tek što je krenuo nastavak, Parižani su zaprijetili. Mbappe je dobro pucao s otprilike 17 metara, ali lopta ne ide u okvir Ter Stegenovog gola.

46′ Počelo je drugo poluvrijeme.

45′ Gotovo je prvo poluvrijeme na obje utakmice. U Barceloni je rezultat 1:1, a u dvoboju Liverpoola i Leipziga nije bilo pogodaka.

⏱️ 38'

What a shot by Moise Kean, saved by the keeper! ☄️#UCL | #FCBPSG

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 16, 2021