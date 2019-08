UŽIVO, OSIJEK – HAJDUK 1:0: Ludnica u Gradskom vrtu; Bijeli u očaju zbog prvog mjesta na ljestvici koje im sad bježi, a koje čekaju 4 godine

Od 20.00 u Osijeku na Gradskom vrtu igra se derbi 6. kola HNL-a između Osijeka i Hajduka, drugoplasirane i četvrtoplasirane momčadi HNL-a. Tekstualni prijenos ovog zanimljivog dvoboja UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr

UŽIVO:

6. kolo HNL-a, Osijek: Gradski vrt

OSIJEK – HAJDUK 1:0

55′ – Šansa za Hajduk! Jradi tuče sa 15-ak metara, ali domaći blok je to odbio izvan terena. Korner je za Bijele.

54′ – Nakon Marića javno je opomenut i strijelac Antonio Mance zbog preoštrog starta na Simiću). On je postao drugi igrač u Osijeku sa žutim kartonom.

47′ – Nejašmić je dobio žuti karton.

46′ – Dolček je pucao, ali nije zabio. Nije bilo to loše od bijelog aduta.

46 Lijepu kombinaciju Hajduka udarcem s 15 metara okončao je Dolček, bio je to odličan pokušaj, ali Ivušić se ispružio i odbio loptu u korner. #OsiHaj — HNK Hajduk Split (@hajduk) August 25, 2019

46′ – Počelo je drugo poluvrijeme

46 Počelo je drugo poluvrijeme, nema promjena u sastavima. #OsiHaj — HNK Hajduk Split (@hajduk) August 25, 2019

45′ +1 Kraj je prvog dijela u Osijeku! Sjajan derbi gledamo u Osijeku, obje momčadi su pokazali kako žele pobijediti, uzeti bodove. Hajdukovci su na trenutke bili i konkretniji, no domaći su se nogometaši uspjeli othrvati napadima Burićeve momčadi. Posebno je u redovima Hajduka bio raspoložen Jairo, ali Splićani nisu došli do pogotka i to je ono što brine Torcidu i trenera Burića. Sredinom prvoga dijela Osječani su pojačali pritisak i tako došli do vodstva u 34. minuti kada mrežu trese Mance.

31 Ljubić je sjajno obranio udarac Mancea koji tukao s 13 metara nakon pogreške Hajdukove obrane. #OsiHaj — HNK Hajduk Split (@hajduk) August 25, 2019

34′ – GOOOL: Osijek vodi 1:0. Dolček je napravio grešku i Mance mu je oteo loptu pa odmah proigrao Šoršu koji je povukao kontru, prošao po desnom boku i poslao loptu za Mancea koji s ruba šesnaest metara neobranjivo pogađa.

31′ – Još jedna prilika za zicer i još jedan promašaj Antonija Mancea! Nevjerojatno…

24 Izveo je Juranović loptu iz auto, došlo je do Jaira koji je pucao iz prve s vrha šesnaesterca, ali nije pogodio okvir vrata. #OsiHaj — HNK Hajduk Split (@hajduk) August 25, 2019

23′ – Hajduk više traži i ima posjed lopte, Osijek na svom terenu prijeti iz kontri, a tek je polovica prvog dijela.

15′ – Osijek je sad imao sjajnu priliku: Mance je sve napravio sam, ušao je u kazneni prostor, zaobišao Ljubičića, imao je nebranjeni gol pred sobom, ali iskosa sa lijeve strane u padu pucao je u vanjski dio mreže. Osijekov je napadač promašio nepromašivo, publika se prima za glavu.

5′ – Vratnica je spasila Osijek! Jairo se ubacio ispred Šorše, opalio po Ivušićevom golu, domaći vratar dotaknuo je loptu taman toliko da ju skrene u gredu, te je na taj način spasio svoju momčad.

1′ – Počeo je derbi Osijek-Hajduk u Gradskom vrtu! Posljednja utakmica između Bijelih i bijelo-plavih s Drave igrala se na Poljudu i završila je bez golova, a prošli susret u Osijeku okončan je minimalnom pobjedom Splićana koju im je donio Mijo Caktaš golom u 49. minuti.